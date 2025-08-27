Общество 27.08.2025 в 10:36

Газпром может газифицировать Монголию

Лишившись европейского рынка, газовая монополия развернулась на восток
Текст: Иван Иванов
Газпром может газифицировать Монголию
Фото: freepik.com
26 августа состоялся рабочий визит делегации Газпрома во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Улан-Батор. Миллер провел рабочие встречи с президентом и премьер-министром Монголии, а также другими высокопоставленными лицами. Итогом встреч стал меморандум о сотрудничестве между правительством Монголии и Газпромом. Документ нацелен на развитие партнерства в области газа и нефти.

Как сообщает Neftefaz.ru, ключевым проектом российско-монгольского сотрудничества в газовой сфере является проект магистрального газопровода (МГП) «Союз Восток», который станет продолжением МГП «Сила Сибири-2», создав вместе с ним Западный маршрут поставок российского газа в Китай.

Этот маршрут прорабатывается уже много лет. Изначально он планировался как безтранзитный, с точкой входа на территорию Китая в Республике Алтай. Но впоследствии маршрут был пересмотрен в сторону транзита газа через Монголию, на чем эта страна сильно настаивала. 

По территории России «Сила Сибири-2» пройдет от Володино в Томской области, по югу Красноярского края до Иркутской области, где соединится с «Силой Сибири-1» (действующий Восточный маршрут). Для организации поставок газа в Китай потребуется построить газопровод-отвод из Иркутской области на юг, который пройдет по территории Бурятии южнее озера Байкал до выхода к госгранице России в районе поселка Наушки. 

Вероятно, подписанный Газпромом и правительством Монголии меморандум в том числе предусматривают перспективы газификации страны. Этот проект находится на стадии обсуждения и разработки. По прогнозам Института систем энергетики Сибирского отделения РАН, потребление природного газа в Монголии к 2040 году может составить 5,6 млрд кубометров в год.
