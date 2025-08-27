В Улан-Удэ у молодого гонщика арестовали автомобиль

В Улан-Удэ судебные приставы возбудили 90 исполнительных производств в отношении 20-летнего горожанина. Все они связаны с взысканием задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Их общая сумма составляет почти 96 тысяч рублей.Как сообщили в УФССП Бурятии, ни один из штрафов за не был оплачен вовремя. Чтобы взыскать накопившуюся задолженность, за дело взялись судебные приставы.«После выяснения имущественного положения должника оказалось, что он официально нигде не работает и не имеет денег на банковских счетах. Однако, как выяснилось, ему принадлежал автомобиль «Субару Форестер». Разыскав машину, пристав арестовал иномарку. Если долг в ближайшее время не будет уплачен, автомобиль будет выставлен на продажу, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности», - рассказали в Службе судебных приставов.В УФССП по РБ отметили, что помимо основной задолженности нарушителю придется дополнительно выплатить еще и исполнительский сбор в размере 90 тысяч рублей.