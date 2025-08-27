Общество 27.08.2025 в 11:00

В Улан-Удэ у молодого гонщика арестовали автомобиль

Парень накопил почти сотню штрафов за нарушение ПДД
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ у молодого гонщика арестовали автомобиль
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ судебные приставы возбудили 90 исполнительных производств в отношении 20-летнего горожанина. Все они связаны с взысканием задолженности по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Их общая сумма составляет почти 96 тысяч рублей.
 
Как сообщили в УФССП Бурятии, ни один из штрафов за не был оплачен вовремя. Чтобы взыскать накопившуюся задолженность, за дело взялись судебные приставы.

«После выяснения имущественного положения должника оказалось, что он официально нигде не работает и не имеет денег на банковских счетах. Однако, как выяснилось, ему принадлежал автомобиль «Субару Форестер». Разыскав машину, пристав арестовал иномарку. Если долг в ближайшее время не будет уплачен, автомобиль будет выставлен на продажу, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности», - рассказали в Службе судебных приставов.
 
В УФССП по РБ отметили, что помимо основной задолженности нарушителю придется дополнительно выплатить еще и исполнительский сбор в размере 90 тысяч рублей.
Теги
приставы нарушение

Все новости

В Бурятии впервые сфотографировали бородача
27.08.2025 в 11:55
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина
27.08.2025 в 11:52
Цены на продукты будут менять раз в год
27.08.2025 в 11:15
В Бурятии водитель, попав в ДТП, не дожил до приезда скорой помощи
27.08.2025 в 11:14
В Бурятии объявили дату начала сбора кедровой шишки
27.08.2025 в 11:03
В Улан-Удэ у молодого гонщика арестовали автомобиль
27.08.2025 в 11:00
Газпром может газифицировать Монголию
27.08.2025 в 10:36
Наркоторговцу из Улан-Удэ в два раза усилили наказание
27.08.2025 в 10:12
В районе Бурятии стобалльникам по ЕГЭ будут выплачивать крупные премии
27.08.2025 в 09:55
В Забайкалье отключили мобильный интернет
27.08.2025 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии впервые сфотографировали бородача
Птицу запечатлели в Тункинском нацпарке
27.08.2025 в 11:55
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина
Но благодаря камерам его личность все же установили
27.08.2025 в 11:52
Цены на продукты будут менять раз в год
Новый закон о торговле запретит производителям поднимать цены чаще
27.08.2025 в 11:15
В Бурятии объявили дату начала сбора кедровой шишки
Запасаться орехами можно начинать с 1 сентября
27.08.2025 в 11:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru