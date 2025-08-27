В Бурятии объявили дату начала сбора кедровой шишки

В Бурятии наступает время сбора главного сибирского дикороса. Обследованы кедровники на территории всех 37 лесничеств республики, созревание происходит согласно многолетним значениям. Как отмечают лесничие, шишка достигла необходимого роста и развития, но в удалённой местности орех поспеет позже.

- С 1 сентября, после публикации приказа, будет разрешён сбор ценного дикороса, но в специально отведённых местах. Для уточнения местности можно обратиться в ближайшее лесничество. Арендаторы лесных участков в орехово-промысловой зоне начнут работу также в первый день осени. Орех нужно добывать бережно, собирать, так называемую «падонку» - спелую шишку, которая сама упала с дерева или добывать лесной урожай с помощью длинного шеста, - предупредили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Запрещена рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание ветвей для заготовки орехов, как и применение любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев. Данные манипуляции приведут к гибели деревьев, живущих сотни лет. При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности.

Фото: Номер один