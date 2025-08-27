Цены на продукты будут менять раз в год

С 2026 года в Бурятии цены на продукты будут повышаться не каждую неделю, как сейчас, а лишь в начале года и один раз. Минсельхоз предложил ритейлерам и поставщикам самостоятельно устанавливать цену или формулу расчетов на некоторые продукты в долгосрочных контрактах.Ритейлеры смогут заключать долгосрочные контракты с поставщиками и агроагрегаторами на срок от одного года. Также поправки устанавливают минимальную долю продаж товаров, покупаемых по долгосрочным договорам: в 2026 г. это не менее 80% продаж по итогам квартала, в 2027 г. — не менее 85%, а в 2028 г. — не менее 90%.Минсельхоз рассматривает все виды решений, которые помогут обеспечить стабильность цен на социально значимые товары, говорит его представитель. Конкретный перечень продуктов, которых может коснуться мера, он не раскрыл. В проекте указано, что его установит правительство.При этом увеличиваются риски для малых и средних предприятий, которые будут лишены возможности поставлять в сети продукцию, меняя цену в течение года. Это может привести к вымыванию ассортимента и ударит по местным производителям с небольшими оборотами, которые сегодня и так испытывают трудности с реализацией.