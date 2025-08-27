Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина

В Улан-Удэ полицейскими задержан 17-летний подросток, который умудрился незаметно украсть дорогие духи в магазине и также незаметно их вынести, минуя датчики антикражной системы на выходе. Недостачу двух упаковок духов выявила инвентаризация и директор магазина парфюмерии обратилась в полицию. Общая стоимость украденного составила 52,5 тысяч рублей.

- Просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина, сотрудниками Уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний улан-удэнец. Юноша рассказал, что взял с витрины упаковку парфюма и спрятал под кофту, которую держал в руках. Далее взял еще одну упаковку с духами и побежал в сторону выхода, подняв руки с похищенными парфюмами вверх для обхода антикражных систем, - рассказали в полиции республики.

Духи он продал на рынке за 22 тысячи рублей и уже успел их потратить. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site