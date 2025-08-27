Общество 27.08.2025 в 11:52

Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина

Но благодаря камерам его личность все же установили
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина

В Улан-Удэ полицейскими задержан 17-летний подросток, который умудрился незаметно украсть дорогие духи в магазине и также незаметно их вынести, минуя датчики антикражной системы на выходе. Недостачу двух упаковок духов выявила инвентаризация и директор магазина парфюмерии обратилась в полицию. Общая стоимость украденного составила 52,5 тысяч рублей.

- Просмотрев камеры видеонаблюдения, установленные в помещении магазина, сотрудниками Уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 17-летний улан-удэнец. Юноша рассказал, что взял с витрины упаковку парфюма и спрятал под кофту, которую держал в руках. Далее взял еще одну упаковку с духами и побежал в сторону выхода, подняв руки с похищенными парфюмами вверх для обхода антикражных систем, - рассказали в полиции республики.

Духи он продал на рынке за 22 тысячи рублей и уже успел их потратить. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

Теги
кража духи

Все новости

В Бурятии впервые сфотографировали бородача
27.08.2025 в 11:55
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина
27.08.2025 в 11:52
Цены на продукты будут менять раз в год
27.08.2025 в 11:15
В Бурятии водитель, попав в ДТП, не дожил до приезда скорой помощи
27.08.2025 в 11:14
В Бурятии объявили дату начала сбора кедровой шишки
27.08.2025 в 11:03
В Улан-Удэ у молодого гонщика арестовали автомобиль
27.08.2025 в 11:00
Газпром может газифицировать Монголию
27.08.2025 в 10:36
Наркоторговцу из Улан-Удэ в два раза усилили наказание
27.08.2025 в 10:12
В районе Бурятии стобалльникам по ЕГЭ будут выплачивать крупные премии
27.08.2025 в 09:55
В Забайкалье отключили мобильный интернет
27.08.2025 в 09:47
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии впервые сфотографировали бородача
Птицу запечатлели в Тункинском нацпарке
27.08.2025 в 11:55
Цены на продукты будут менять раз в год
Новый закон о торговле запретит производителям поднимать цены чаще
27.08.2025 в 11:15
В Бурятии объявили дату начала сбора кедровой шишки
Запасаться орехами можно начинать с 1 сентября
27.08.2025 в 11:03
В Улан-Удэ у молодого гонщика арестовали автомобиль
Парень накопил почти сотню штрафов за нарушение ПДД
27.08.2025 в 11:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru