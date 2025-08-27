В Бурятии впервые сфотографировали бородача – огромную птицу с длинными острыми крыльями (размах до 2,7 м) и длинным узким клиновидным хвостом. Его запечатлели на территории Тункинского национального парка.



Бородач включен в Красные книги России и Бурятии. Под клювом у него «борода» из жестких черных перьев. Обитает в горных районах. Гнездится на недоступных скалах, на выступах или в нишах. Он – типичный падальщик, способен переваривать кости и копыта. Добывает и живую добычу – сурков, зайцев, уларов.



«В Тункинском национальном парке – редкий оседлый вид. В гнездовое время встречается в окрестностях горы Мунку-Сардык и в Тункинских гольцах. Основной тон окраски светло-серый, буроватый или рыжий; спина, крылья и хвост темно-серые или черные, клюв и лапы серые. Через красный глаз проходит косая черная полоса. В полете заметно темное горло. Молодые особи буро-черные со светлым низом», - рассказали специалисты.