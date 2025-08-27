Общество 27.08.2025 в 12:09
В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим
Суд обязал администрацию установить заграждения
Текст: Карина Перова
В Бурятии со стороны Муйского района с 26 августа закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим.
Жителей просят проявлять особую бдительность и внимание к дорожным знакам и информационным табличкам вблизи моста.
«2 апреля 2024 года Каларский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрации Каларского (Забайкалье) и Муйского районов установить заграждения на мостовом переходе через Витим», - пояснили в администрации Муйского района.