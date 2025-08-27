В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим

В Бурятии со стороны Муйского района с 26 августа закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим.



Жителей просят проявлять особую бдительность и внимание к дорожным знакам и информационным табличкам вблизи моста.



«2 апреля 2024 года Каларский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрации Каларского (Забайкалье) и Муйского районов установить заграждения на мостовом переходе через Витим», - пояснили в администрации Муйского района.