27.08.2025 в 12:09

В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим

Суд обязал администрацию установить заграждения
Текст: Карина Перова
В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим
Фото: администрация Муйского района

В Бурятии со стороны Муйского района с 26 августа закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим. 

Жителей просят проявлять особую бдительность и внимание к дорожным знакам и информационным табличкам вблизи моста. 

«2 апреля 2024 года Каларский районный суд удовлетворил иск прокурора и обязал администрации Каларского (Забайкалье) и Муйского районов установить заграждения на мостовом переходе через Витим», - пояснили в администрации Муйского района. 

