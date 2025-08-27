Общество 27.08.2025 в 12:10
Мэр Улан-Удэ о строительстве новой подстанции: «Работа кипит»
Подстанции «Культурная» запитает весь новый центр города
Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт строительство подстанции «Культурная» в центре города.
«Работа на объекте кипит. Материалы закуплены, финансирование есть», - сообщил мэр по итогам посещения объекта.
Подстанции «Культурная» запитает весь новый центр города: межвузовский кампус, театр «Байкал», Национальный музей, школу и новые дома, которые уже сейчас строятся по мастер-плану и КРТ.
«Уникальность подстанции в том, что кабельная линия будет проложена под дном реки Уды. Такой метод мы используем впервые в городе. Благодаря этому мы ушли от высоковольтных опор, которые бы загромоздили пространство и испортили бы облик нового центра. А таким решением мы сохраним эстетику окружающего ландшафта. Немаловажно, что подстанция будет выполнена в едином стиле с другими объектами: фасад украсят национальным орнаментом», - отметил Игорь Шутенков.
