Мэр Улан-Удэ о строительстве новой подстанции: «Работа кипит»

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил, как идёт строительство подстанции «Культурная» в центре города.«Работа на объекте кипит. Материалы закуплены, финансирование есть», - сообщил мэр по итогам посещения объекта.Подстанции «Культурная» запитает весь новый центр города: межвузовский кампус, театр «Байкал», Национальный музей, школу и новые дома, которые уже сейчас строятся по мастер-плану и КРТ.«Уникальность подстанции в том, что кабельная линия будет проложена под дном реки Уды. Такой метод мы используем впервые в городе. Благодаря этому мы ушли от высоковольтных опор, которые бы загромоздили пространство и испортили бы облик нового центра. А таким решением мы сохраним эстетику окружающего ландшафта. Немаловажно, что подстанция будет выполнена в едином стиле с другими объектами: фасад украсят национальным орнаментом», - отметил Игорь Шутенков.