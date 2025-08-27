Общество 27.08.2025 в 12:26

Игорь Шутенков: «Вы закладываете будущее всей страны и нашего города»

Мэр Улан-Удэ выступил перед работниками образования
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Вчера в театре оперы и балета Улан-Удэ прошло пленарное заседание традиционной Августовской конференции работников образования. В нем приняли участие более тысячи учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования. 

Перед собравшимися выступил мэр города Игорь Шутенков. В своём выступлении он обозначил ключевые задачи на новый учебный год. Это обновление учебных планов, введение модуля «История родного края» в 5–7 классах, снижение нагрузки на школьников за счёт сокращения домашних заданий и контрольных работ, а также утверждение единого расписания для всех школ России.

Глава города отметил, что Улан-Удэ продолжит реализацию национальных проектов и программ, направленных на модернизацию образовательной среды. Это ремонт школ и детских садов, создание современных условий для обучения. Вместе с тем мэр подчеркнул, что проблемы в отрасли остаются, в частности, нехватка педагогических кадров. Для решения вопроса надо активно привлекать специалистов и создавать условия для работы.

– Быть учителем – это большой труд и высокая ответственность. Именно вы помогаете детям находить свой путь, открываете для них мир новых возможностей и закладываете фундамент будущего города, республики и страны. Ваш труд не всегда виден сразу, но именно он формирует наше будущее. Низкий поклон вам за всё, – отметил Игорь Шутенков.

Мэр выразил благодарность педагогам, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. Отдельно он отметил директора школы №50 Романа Дамбуева, добровольно отправившегося на фронт в 2025 году и находящегося в зале после прохождения реабилитации.

– Именно вы создаете атмосферу, когда ребенок видит, где добро, а где зло. Это формирует ценности и дает опору на будущее. Я желаю вам в новом учебном году творческого вдохновения, успехов, здоровья и высоких результатов в вашей нелегкой, но очень важной профессии, – сказал Игорь Шутенков.
