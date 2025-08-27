В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки

В Бурятии госинспекторы Россельхознадзора обнаружили крупные несанкционированные свалки. Так, в Бичурском районе на участке площадью 11 565 кв. м незаконно размещали пиломатериал (обрезки из натуральной чистой древесины).



А в Иволгинском районе вываливали твердые бытовые отходы (на площади 26 701 кв. м.). Сотрудники надзорного ведомства выдали собственникам наделов предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства.



«Законодательством запрещается сброс отходов производства и потребления на почву. Свалки твердых бытовых отходов и отходов производства оказывают негативное влияние на все природные компоненты и наносят невосполнимый ущерб окружающей среде. Они перекрывают и загрязняют земельный участок, выводя из сельхозоборота плодородные почвы», - напомнили специалисты.