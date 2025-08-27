Общество 27.08.2025 в 12:31

В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки

Туда свозили пиломатериал и твердые бытовые отходы
A- A+
Текст: Карина Перова
В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

В Бурятии госинспекторы Россельхознадзора обнаружили крупные несанкционированные свалки. Так, в Бичурском районе на участке площадью 11 565 кв. м незаконно размещали пиломатериал (обрезки из натуральной чистой древесины). 

А в Иволгинском районе вываливали твердые бытовые отходы (на площади 26 701 кв. м.). Сотрудники надзорного ведомства выдали собственникам наделов предписания об устранении выявленных нарушений требований земельного законодательства.

«Законодательством запрещается сброс отходов производства и потребления на почву. Свалки твердых бытовых отходов и отходов производства оказывают негативное влияние на все природные компоненты и наносят невосполнимый ущерб окружающей среде. Они перекрывают и загрязняют земельный участок, выводя из сельхозоборота плодородные почвы», - напомнили специалисты. 


Теги
несанкционированная свалка Россельхознадзор

Все новости

Уроки - долой! Потусил – и домой!
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
27.08.2025 в 12:59
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
27.08.2025 в 12:54
В Бурятии растет число активных пенсионеров
27.08.2025 в 12:43
В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки
27.08.2025 в 12:31
Игорь Шутенков: «Вы закладываете будущее всей страны и нашего города»
27.08.2025 в 12:26
Мэр Улан-Удэ о строительстве новой подстанции: «Работа кипит»
27.08.2025 в 12:10
В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим
27.08.2025 в 12:09
В Бурятии впервые сфотографировали бородача
27.08.2025 в 11:55
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина
27.08.2025 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Уроки - долой! Потусил – и домой!
Политика молодеет. И, кажется, добралась до школьников
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
Компания проводила благоустройство без согласования с органами Росрыболовства
27.08.2025 в 12:59
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
Международный фонд ЮНИСЕФ поможет монголам платить меньше за тепло
27.08.2025 в 12:54
В Бурятии растет число активных пенсионеров
Развитие активного долголетия – важная часть нового нацпроекта «Семья»
27.08.2025 в 12:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru