В Бурятии растет число активных пенсионеров

С начала 2025 года охват программами активного долголетия в России увеличился на 1,3 млн человек. Уже 13,5 млн человек старшего возраста получают новые знания, занимаются спортом, творчеством, путешествуют, помогают другим.Для них работает свыше 3,5 тыс. университетов третьего возраста. Различные образовательные программы осваивают около 1 млн человек. Почти 8,4 млн пожилых граждан регулярно занимаются физической культурой и спортом. Свыше 3,7 млн посещают творческие кружки и объединения. Порядка 310 тыс. серебряных волонтеров и добровольцев помогают тем, кому необходимо их участие и поддержка: одиноким пожилым людям, молодым родителям, многодетным семьям.У граждан старшего возраста популярностью пользуются курсы иностранных языков, обучение работе на компьютере, изучение компьютерной и мобильной грамотности, истории и литературы. Среди популярных видов творчества - участие в театральных постановках, литературных клубах, занятиях живописью, рукоделием, фотографией, музыкой и другие.Например, в Бурятии социальную реабилитацию пожилым горожанам и инвалидам уже четвертый год предлагает отделение дневного пребывания пансионата «Доверие». Здесь организуются различные досуговые мероприятия, занятия по укреплению здоровья.В августе представителей старшего поколения, посещающих отделение, встретила хозяйка бурятского гостевого этнотура в селе Арбижил Заиграевского района Гелена Эрдынеева.Участники экскурсии играли в бурятскую игру «шагай наадан», примерили национальные костюмы, испытали себя в роли настоящих бурятских воинов, освоив стрельбу из традиционного лука. Особый интерес вызвали мини-макеты традиционных домов разных народов Забайкалья.- Спасибо за теплый прием, душевную атмосферу и незабываемые моменты. Ваше гостеприимство останется в наших сердцах надолго, - поделились получатели социальных услуг Бэлигма Бальжинимаева и Римма Норбоева. – Гелена Олеговна очень интересно рассказала об устройстве, символике и роли в жизни семьи войлочной юрты. Еще поделилась любопытным историческим фактом: в 1990 году село Арбижил посетила английская принцесса. К ее приезду из города специально привезли 50 ковров, чтобы застелить дорогу до местного медпункта.Этот опыт не только подарил участникам массу эмоций, но и позволил глубже прочувствовать дух кочевых народов, их связь с природой и древними воинскими традициями. Сама Гелена Олеговна организовала для пожилых гостей мастер-класс по лепке традиционных бууз с 33 защипами, что делает это блюдо не только вкусным, но и символичным.Такие социальные туры позволяют пожилым людям и инвалидам в неспешном темпе узнавать новое о своем родном крае и получать массу эмоций, положительно влияющих на их психическое и физическое здоровье.Напомним, развитие активного долголетия – важная часть нового национального проекта «Семья», инициированного главой государства.