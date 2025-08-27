Общество 27.08.2025 в 12:43

В Бурятии растет число активных пенсионеров

Развитие активного долголетия – важная часть нового нацпроекта «Семья»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии растет число активных пенсионеров
Фото: Минсоцзащиты РБ
С начала 2025 года охват программами активного долголетия в России увеличился на 1,3 млн человек. Уже 13,5 млн человек старшего возраста получают новые знания, занимаются спортом, творчеством, путешествуют, помогают другим.

Для них работает свыше 3,5 тыс. университетов третьего возраста. Различные образовательные программы осваивают около 1 млн человек. Почти 8,4 млн пожилых граждан регулярно занимаются физической культурой и спортом. Свыше 3,7 млн посещают творческие кружки и объединения. Порядка 310 тыс.  серебряных волонтеров и добровольцев помогают тем, кому необходимо их участие и поддержка: одиноким пожилым людям, молодым родителям, многодетным семьям.

У граждан старшего возраста популярностью пользуются курсы иностранных языков, обучение работе на компьютере, изучение компьютерной и мобильной грамотности, истории и литературы. Среди популярных видов творчества - участие в театральных постановках, литературных клубах, занятиях живописью, рукоделием, фотографией, музыкой и другие.

Например, в Бурятии социальную реабилитацию пожилым горожанам и инвалидам уже четвертый год предлагает отделение дневного пребывания пансионата «Доверие». Здесь организуются различные досуговые мероприятия, занятия по укреплению здоровья.

В августе представителей старшего поколения, посещающих отделение, встретила хозяйка бурятского гостевого этнотура в селе Арбижил Заиграевского района Гелена Эрдынеева.

Участники экскурсии играли в бурятскую игру «шагай наадан», примерили национальные костюмы, испытали себя в роли настоящих бурятских воинов, освоив стрельбу из традиционного лука. Особый интерес вызвали мини-макеты традиционных домов разных народов Забайкалья.

- Спасибо за теплый прием, душевную атмосферу и незабываемые моменты. Ваше гостеприимство останется в наших сердцах надолго, - поделились получатели социальных услуг Бэлигма Бальжинимаева и Римма Норбоева. – Гелена Олеговна очень интересно рассказала об устройстве, символике и роли в жизни семьи войлочной юрты. Еще поделилась любопытным историческим фактом: в 1990 году село Арбижил посетила английская принцесса. К ее приезду из города специально привезли 50 ковров, чтобы застелить дорогу до местного медпункта.

Этот опыт не только подарил участникам массу эмоций, но и позволил глубже прочувствовать дух кочевых народов, их связь с природой и древними воинскими традициями. Сама Гелена Олеговна организовала для пожилых гостей мастер-класс по лепке традиционных бууз с 33 защипами, что делает это блюдо не только вкусным, но и символичным. 

Такие социальные туры позволяют пожилым людям и инвалидам в неспешном темпе узнавать новое о своем родном крае и получать массу эмоций, положительно влияющих на их психическое и физическое здоровье.

Напомним, развитие активного долголетия – важная часть нового национального проекта «Семья», инициированного главой государства.
Теги
пенсионеры

Все новости

Уроки - долой! Потусил – и домой!
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
27.08.2025 в 12:59
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
27.08.2025 в 12:54
В Бурятии растет число активных пенсионеров
27.08.2025 в 12:43
В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки
27.08.2025 в 12:31
Игорь Шутенков: «Вы закладываете будущее всей страны и нашего города»
27.08.2025 в 12:26
Мэр Улан-Удэ о строительстве новой подстанции: «Работа кипит»
27.08.2025 в 12:10
В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим
27.08.2025 в 12:09
В Бурятии впервые сфотографировали бородача
27.08.2025 в 11:55
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина
27.08.2025 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Уроки - долой! Потусил – и домой!
Политика молодеет. И, кажется, добралась до школьников
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
Компания проводила благоустройство без согласования с органами Росрыболовства
27.08.2025 в 12:59
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
Международный фонд ЮНИСЕФ поможет монголам платить меньше за тепло
27.08.2025 в 12:54
В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки
Туда свозили пиломатериал и твердые бытовые отходы
27.08.2025 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru