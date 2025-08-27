Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН

Документ об утеплении домов подписали мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар, постоянный представитель ЮНИСЕФ (структура ООН) Эварист Куасси-Комлан и исполняющий обязанности генерального директора компании «Тавантолгой тулш» Ц. Эрдэнэбаяр. Об этом сообщает портал «Монцамэ».Во время церемонии подписания мэр Нямбаатар сообщил, что столица утеплит около 5 тысяч домохозяйств в соответствии со стандартами, а затем переведёт их на газовое топливо. Из них 1385 домохозяйств, проживающих в частных домах, будут включены в проект CHIP, который соответствует стандартам теплоизоляции ЮНИСЕФ. Поставка теплоизоляционных материалов в эти дома завершится к 30 сентября.«В результате ожидается снижение загрязнения воздуха за счёт внедрения и распространения газового отопления в юрточных микрорайонах столицы. ЮНИСЕФ предоставит консультационные услуги по вопросам безопасности, качества и стандартов газового оборудования», - добавил мэр столицы.Проект CHIP — это монгольский комплекс систем теплоизоляции, отопления и вентиляции домов и юрт, направленный на замену традиционного угольного отопления и повышение качества тепла и воздуха. Он включает электрические обогреватели, теплоизоляционные слои и вентиляционные системы.В Монголии много домов так называемой «советской» постройки, выполненных из панелей и кирпича. Они не соответствуют современным требованиям к теплоизоляции помещений и ставится задача повышения энергоэффективности домов, чтобы снизить потребление грязного угля, перевести их на газ и уменьшить уровень оплаты в ЖКХ.