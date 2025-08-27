Общество 27.08.2025 в 12:54

Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН

Международный фонд ЮНИСЕФ поможет монголам платить меньше за тепло
A- A+
Текст: Иван Иванов
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
Фото: архив «Номер один»
Документ об утеплении домов подписали мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар, постоянный представитель ЮНИСЕФ (структура ООН) Эварист Куасси-Комлан и исполняющий обязанности генерального директора компании «Тавантолгой тулш» Ц. Эрдэнэбаяр. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Во время церемонии подписания мэр Нямбаатар сообщил, что столица утеплит около 5 тысяч домохозяйств в соответствии со стандартами, а затем переведёт их на газовое топливо. Из них 1385 домохозяйств, проживающих в частных домах, будут включены в проект CHIP, который соответствует стандартам теплоизоляции ЮНИСЕФ. Поставка теплоизоляционных материалов в эти дома завершится к 30 сентября.

«В результате ожидается снижение загрязнения воздуха за счёт внедрения и распространения газового отопления в юрточных микрорайонах столицы. ЮНИСЕФ предоставит консультационные услуги по вопросам безопасности, качества и стандартов газового оборудования», - добавил мэр столицы. 

Проект CHIP — это монгольский комплекс систем теплоизоляции, отопления и вентиляции домов и юрт, направленный на замену традиционного угольного отопления и повышение качества тепла и воздуха. Он включает электрические обогреватели, теплоизоляционные слои и вентиляционные системы.

В Монголии много домов так называемой «советской» постройки, выполненных из панелей и кирпича. Они не соответствуют современным требованиям к теплоизоляции помещений и ставится задача повышения энергоэффективности домов, чтобы снизить потребление грязного угля, перевести их на газ и уменьшить уровень оплаты в ЖКХ.
Теги
Монголия

Все новости

Уроки - долой! Потусил – и домой!
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
27.08.2025 в 12:59
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
27.08.2025 в 12:54
В Бурятии растет число активных пенсионеров
27.08.2025 в 12:43
В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки
27.08.2025 в 12:31
Игорь Шутенков: «Вы закладываете будущее всей страны и нашего города»
27.08.2025 в 12:26
Мэр Улан-Удэ о строительстве новой подстанции: «Работа кипит»
27.08.2025 в 12:10
В Бурятии закрыли проезд на мостовом переходе через реку Витим
27.08.2025 в 12:09
В Бурятии впервые сфотографировали бородача
27.08.2025 в 11:55
Подросток в Улан-Удэ «обошёл» антикражную систему большого магазина
27.08.2025 в 11:52
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Уроки - долой! Потусил – и домой!
Политика молодеет. И, кажется, добралась до школьников
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
Компания проводила благоустройство без согласования с органами Росрыболовства
27.08.2025 в 12:59
В Бурятии растет число активных пенсионеров
Развитие активного долголетия – важная часть нового нацпроекта «Семья»
27.08.2025 в 12:43
В двух районах Бурятии обнаружили крупные свалки
Туда свозили пиломатериал и твердые бытовые отходы
27.08.2025 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru