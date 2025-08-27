Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове

По требованию Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры деятельность на острове в акватории реки Уда в Улан-Удэ признали незаконной. В ходе проведенной проверки выявили нарушения.



Администрация города предоставила земельный участок в аренду юрлицу с целевым использованием для отдыха (рекреации). Однако организация вела деятельность без решений о предоставлении водного объекта в пользование и без согласования с органами Росрыболовства. А именно – увеличила и выровняла земельный участок, создала два искусственных водоема внутри острова, а также обустроила несанкционированную переправу для проезда строительной техники.



По постановлению прокурора директора организации оштрафовали на 10 тысяч рублей за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления. А также на 8 тыс. рублей за использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности. Кроме того, с него взыскали ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, на сумму более 68 тыс. рублей. Подчеркивается, что руководитель компании все выплатил.



«Также судом удовлетворено исковое заявление прокурора о признании незаконной и запрете хозяйственной деятельности на указанном земельном участке в отсутствие необходимых разрешений. Решение суда вступило в законную силу, возбуждено исполнительное производство», - добавили в природоохранной прокуратуре.