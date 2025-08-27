Уроки - долой! Потусил – и домой!

Одна из партий решила сделать детишкам подарок, о котором мечтают уже много поколений учащихся – отменить злополучную «домашку». Остановятся ли на этом дальновидные политики?

Идея-то неплохая, с точки зрения политтехнологий. Если выгорит, то школьники будут боготворить партию, даровавшую им свободу от «домашки», и через каких-то пять-шесть лет вырастет огромный пласт благодарного электората, готового голосовать за своих освободителей от лишних умственных требований.

Но мы предлагаем не останавливаться на домашнем задании. В выступлении партийцев что-то еще говорилось про школьное питание. Можно заменить скучные супы и каши на веселые чипсы и газировку. Да, у детей будут проблемы с желудком, зато настроение улучшится! Предлагаем лозунг: «Гастрит можно вылечить, а школьные годы не вернуть!».

Можно еще сократить время на уроки и увеличить на перемены, всем школьникам бесплатно раздавать жвачку, а математику заменить на уроки мемологии, где учащиеся будут изучать смешные картинки в интернете.