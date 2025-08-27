В Бурятии разваливающийся барак может похоронить под собой 50 жильцов

В ближайшие несколько месяцев в Бурятии планируют подготовить новый проект республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. К ней будет прилагаться перечень домов, подлежащих переселению. Однако надежды многих людей, рассчитывающих на переезд в ближайшем будущем, судя по всему, не оправдаются. Одна из таких жительниц — Виктория Гордеева, дом которой никак не могут признать аварийным.Кое-кого, разумеется, переселят, но в минстрое республики уже сейчас открыто заявили «Номер один», что «основной объем аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 2017 года, не обеспечен финансированием».Как отметили в минстрое, на территории республики насчитывается 198 тыс. квадратных метров аварийного жилищного фонда. Аварийным это жилье признано в период с 1 января 2017 по 1 января 2024 года.Бюджет, как известно, имеет трехлетний горизонт планирования. Его разрабатывают на текущий год и два года планового периода.- На переселение из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, на три ближайших года из Фонда развития территорий выделят 1,7 млрд рублей (65,7% от необходимой суммы). Обязательная доля софинансирования от республики составит 592,2 млн рублей (34,3%), - сообщил нашему изданию первый заместитель министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики Дмитрий Кобунов.Таким образом, общая планируемая сумма на переселение бурятских «аварийщиков» на ближайшую трехлетку составит всего 2,3 млрд рублей. На какие же «трущобы» предполагается их потратить? В первую очередь на те, что провозглашены приоритетными.Внимательные жители аварийных домов, конечно, знают, что в политике по ликвидации такого жилфонда происходят юридические изменения. Так, они случились буквально через несколько месяцев после начала специальной военной операции.Есть постановление правительства РФ от 20 августа 2022 «Об утверждении правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Одним из пунктов документа как раз и утвержден перечень граждан, подлежащих переселению в первоочередном порядке.Круг счастливчиков, на наш взгляд, довольно узок.Во-первых, это граждане из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или граждане, у которых есть вступившее в законную силу решение суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда.Во-вторых, граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки (при условии наличия миллиона квадратных метров аварийного жилья на территории субъекта Федерации).В-третьих, граждане из аварийного жилищного фонда, расположенного на территориях опорных населенных пунктов.Теперь жители аварийных домов могут оценить шансы своих бараков на расселение.Существуют серьезные опасения – раз на переселение дают маловато денег, то оно может затронуть лишь указанные категории и, собственно говоря, на этом остановиться.- При этом в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решение вопросов по улучшению жилищных условий граждан относится к компетенции органов местного самоуправления, - напомнил Дмитрий Кобунов.Чиновник также добавил, что если гражданин является собственником жилого помещения в аварийном доме и оно является его единственным жильем, то он может претендовать на предоставление квартиры маневренного фонда на один год. До решения вопроса с ремонтом, реконструкцией или расселением аварийного дома.- На основании ст. 106 ЖК Российской Федерации жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека. В случае отсутствия жилого маневренного фонда администрация заключает договоры аренды жилых помещений с последующим вселением граждан, нуждающихся в жилье, - сообщил Дмитрий Кобунов.В Бурятии есть многоквартирные дома, по которым существуют вступившие в силу судебные решения. Например, в Улан-Удэ их насчитывается 63 с общей площадью жилых помещений 26,73 тыс. квадратных метров. Полагаем, что они точно будут включены в очередную «аварийную» программу Бурятии.Но есть моменты, которые не очень понятны жильцам-«аварийщикам». Например, двухэтажный барак в селе Тарбагатай по ул. Гагарина, 1. «Номер один» несколько лет назад уже писал об этом доме. Барак все никак не снесут.В соответствующую программу, по которой переселяли «аварийки», признанные таковыми до 1 января 2017 года, дом не попал. Межведомственная комиссия обследовала дом и признала его аварийным и подлежащим сносу 13 октября 2017 года. А потом последовал ряд судов.Прокуратуре пришлось в 2020 году подавать иск о понуждении администрации сельского поселения «Тарбагатайское» принять официальное заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу – ведь решения комиссии недостаточно, требуется также вердикт муниципальной власти.Силовики победили в суде. Фемида обязала муниципалов не только принять это решение, но и издать распоряжение о сроках отселения граждан. Затем было судебное противостояние по поводу сроков отселения – он был очень далеким, и его перенесли поближе. Здесь тоже проявила себя прокуратура, ставшая истцом в интересах граждан. Прошел еще ряд судебных заседаний.Тарбагатайцы с ул. Гагарина, 1, положительно отзываются о роли прокуратуры в «аварийном» вопросе.- Однако установленный срок – до конца 2025 года – постепенно приближается. Но мы сомневаемся, что нас переселят, - говорит жительница дома Виктория Гордеева.Люди очень встревожены тем, что их дом может не попасть в очередную «аварийную» республиканскую программу, которую сейчас готовит минстрой республики. Переселение ближайших лет, повторим, сосредоточится прежде всего на указанных выше категориях. Попадает ли тарбагатайский барак в этот список?- Решение суда в отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Гагарина, д. 1, об изменении срока переселения граждан отсутствует.К сожалению, в настоящее время принять положительное решение о включении вышеуказанного дома в программу не представляется возможным из-за недостаточного объема финансирования. Включение этого дома в программу станет возможным при условии дополнительного финансирования, - сообщили в министерстве строительства.Граждане, которых в доме насчитывается около 50 человек, недоумевают, почему вынесенные решения суда не помогают им попасть под переселение в первоочередном порядке.Плюс ко всему, оставив в стороне судебный аспект, полагаем, жильцы вполне могли бы претендовать на первоочередное расселение в рамках будущей республиканской программы из-за того, что там есть опасность обрушения. Разве не про них сказано в упомянутом постановлении российского правительства: «…граждане из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения»?Барак в 2017 году обследовала АНО «Единый экспертный центр». В заключении организация констатировала, что дом действительно очень ветхий и имеет многочисленные дефекты.Несущие конструкции уже тогда имели многочисленные повреждения и деформации. Эксперты заявили об исчерпании несущей способности и опасности обрушения. «Дальнейшая эксплуатация здания представляет непосредственную опасность для людей», - говорится в заключении.Конструкция барака имела неравномерную осадку фундамента, массовое отслоение бетона, трещины. Дом изношен на 80%. Несущие конструкции могут обрушиться, неся угрозу здоровью и жизни жильцов.За время после обследования состояние дома ухудшилось еще больше.Проживающие в бараке не понимают, почему дом на грани обрушения не будет включен в готовящуюся программу. Люди намерены экстренно разбираться в сложившейся ситуации: будут обращаться в различные инстанции, настаивать, чтобы власти включили их многоквартирный дом в новую программу.Подозреваем, что тарбагатайский случай не единственный в Бурятии. Рекомендуем жителям аварийных домов провести необходимую работу. Подать в суд, чтобы получить нужное решение Фемиды и попасть в приоритетный список. Или оформить справку, что дому грозит обрушение. Надо постараться попасть в ближайшую «аварийную» программу, пока не стало поздно.