27.08.2025 в 14:25

Корейцы поищут в Монголии редкоземельные металлы

Их добыча может оказаться выгоднее разработки золота и нефти
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Поиски и разработка месторождений редкоземельных металлов, которые используются в микроэлектронике, становятся весьма актуальным в ходе сырьевых войн между США и Китаем за рынки. Монголия также на намерена стоять в стороне, активно привлекая высокотехнологичные компании и инвестиции в геологоразведку. 

Так, в ноябре в Улан-Баторе состоится открытие совместного монголо-корейского центра исследований редких металлов, сообщает агентство «Монцамэ».

В рамках проекта, который будет реализован на базе «Геологического исследовательского и аналитического центра», стороны обсудили вопросы совместного изучения технологий обогащения руд редкоземельных элементов и редких металлов, создания лаборатории для внедрения корейских технологий обогащения, подготовки кадров и поддержки предприятий двух стран в этой области.

Госсекретарь министерства промышленности и минеральных ресурсов Монголии Б. Дашпурэв провел встречу с проектной группой Корейского института геологии и минеральных ресурсов (KIGAM), который является корейским подрядчиком по созданию данного центра, финансируемого за счет гранта правительства республики Корея. 

На ней обсудили конкретные механизмы взаимодействия двух стран в области поиска и разработки редкоземельных металлов, что может принести стране дополнительные экспортные доходы.
Монголия

ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

