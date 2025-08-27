Общество 27.08.2025 в 14:25
Корейцы поищут в Монголии редкоземельные металлы
Их добыча может оказаться выгоднее разработки золота и нефти
Текст: Иван Иванов
Поиски и разработка месторождений редкоземельных металлов, которые используются в микроэлектронике, становятся весьма актуальным в ходе сырьевых войн между США и Китаем за рынки. Монголия также на намерена стоять в стороне, активно привлекая высокотехнологичные компании и инвестиции в геологоразведку.
Так, в ноябре в Улан-Баторе состоится открытие совместного монголо-корейского центра исследований редких металлов, сообщает агентство «Монцамэ».
В рамках проекта, который будет реализован на базе «Геологического исследовательского и аналитического центра», стороны обсудили вопросы совместного изучения технологий обогащения руд редкоземельных элементов и редких металлов, создания лаборатории для внедрения корейских технологий обогащения, подготовки кадров и поддержки предприятий двух стран в этой области.
Госсекретарь министерства промышленности и минеральных ресурсов Монголии Б. Дашпурэв провел встречу с проектной группой Корейского института геологии и минеральных ресурсов (KIGAM), который является корейским подрядчиком по созданию данного центра, финансируемого за счет гранта правительства республики Корея.
На ней обсудили конкретные механизмы взаимодействия двух стран в области поиска и разработки редкоземельных металлов, что может принести стране дополнительные экспортные доходы.
