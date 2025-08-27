Общество 27.08.2025 в 15:21

В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию

Она решила вопрос через прокуратуру
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию
Фото: архив «Номер один»

В Кяхтинском районе Бурятии супруга участника СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию через прокуратуру.

Сотрудники сетевой организации заменили прибор учета в доме женщины. Однако его так и не ввели в эксплуатацию, поэтому данные об объеме потребления электричества не могли быть включены для расчета платы.

Сведения получали, исходя из данных старого прибора. Из-за этого на лицевом счете потребительницы образовалась задолженность в размере более 49 тыс. рублей.

«Прокурор района внес представление директору энергоснабжающей организации, по результатам рассмотрения которого был произведен перерасчет платы за коммунальную услугу, а задолженность аннулирована», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Теги
перерасчет электроэнергия прокуратура

Все новости

В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше
27.08.2025 в 16:08
Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду
27.08.2025 в 16:06
В Улан-Удэ подросток пытался подкалымить на краденом сыре
27.08.2025 в 15:54
В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны
27.08.2025 в 15:37
В Бурятии курильщики устроили 40 пожаров
27.08.2025 в 15:33
В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию
27.08.2025 в 15:21
В Монголии обсуждают железнодорожный коридор из России в Китай
27.08.2025 в 15:20
Евгений Кислов: «Апатит абсолютно безвредный»
27.08.2025 в 15:03
В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района
27.08.2025 в 14:46
«Хозяин все видел и молча ушел»
27.08.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше
На фиксацию этого нарушения настроили еще четыре дорожные камеры
27.08.2025 в 16:08
Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду
Девушка заметила, как они выбрасывают мусор, и сняла их на камеру
27.08.2025 в 16:06
В Улан-Удэ подросток пытался подкалымить на краденом сыре
Сделать деньги он хотел на его перепродаже
27.08.2025 в 15:54
В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны
Мэр поручил жестко следить за установкой рекламных конструкций
27.08.2025 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru