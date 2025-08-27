В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию

В Кяхтинском районе Бурятии супруга участника СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию через прокуратуру.

Сотрудники сетевой организации заменили прибор учета в доме женщины. Однако его так и не ввели в эксплуатацию, поэтому данные об объеме потребления электричества не могли быть включены для расчета платы.

Сведения получали, исходя из данных старого прибора. Из-за этого на лицевом счете потребительницы образовалась задолженность в размере более 49 тыс. рублей.

«Прокурор района внес представление директору энергоснабжающей организации, по результатам рассмотрения которого был произведен перерасчет платы за коммунальную услугу, а задолженность аннулирована», - отметили в прокуратуре Бурятии.