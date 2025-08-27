Общество 27.08.2025 в 15:37

В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны

Мэр поручил жестко следить за установкой рекламных конструкций
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны
Фото: архив «Номер один»
Сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова о контрольных рейдах на магистральных улицах отчиталась администрация Железнодорожного района. Практика проверять благоустройство и устранять нарушения была введена еще в прошлом году по поручению мэра.

В этот раз Игорь Шутенков заострил внимание на порядке размещения и установки рекламных конструкций.

– Подрядные организации, выполняя замену рекламных конструкций просто на газоны заезжают. Сегодня утром я объезд делал: рекламная конструкция стоит – вокруг неё весь газон машинами уничтожен. Мы вкладываем городские деньги, восстанавливая зелёные зоны, зелёные насаждения. А подрядная организация на всё наплевала: заехала, уничтожила. И, если меняют рекламу на машине с дороги, – она не должна в часы пик стоять. Рекламные конструкции должны обслуживаться без нарушений и без помех для жителей. Надо принимать решение, вводить порядок: как обслуживать. Либо там, где невозможно обслуживать с дороги – рекламные конструкции демонтировать, – заявил мэр.  

Игорь Шутенков дал распоряжение Комитету по архитектуре и градостроительству разработать новые правила для урегулирования данного вопроса.  

Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов в своем отчете об устранении нарушенного благоустройства доложил, что на улице Гагарина восстановлено поврежденное ограждение. По проспекту 50-летия Октября удалены высохшие зелёные насаждения, демонтированы и вывезены сломанные ветки. Во дворе дома №19 по улице Октябрьская засыпан и утрамбовывается провал на тротуаре, запланировано асфальтирование данного участка. 

Демонтирована заброшенная рекламная конструкция на Верхней Березовке, которая угрожала безопасности горожан и нарушала правила благоустройства города.

О проведенных рейдах, выявленных нарушениях и их устранении главы районов регулярно отчитываются на планерном совещании мэра.
Теги
реклама

Все новости

В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше
27.08.2025 в 16:08
Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду
27.08.2025 в 16:06
В Улан-Удэ подросток пытался подкалымить на краденом сыре
27.08.2025 в 15:54
В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны
27.08.2025 в 15:37
В Бурятии курильщики устроили 40 пожаров
27.08.2025 в 15:33
В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию
27.08.2025 в 15:21
В Монголии обсуждают железнодорожный коридор из России в Китай
27.08.2025 в 15:20
Евгений Кислов: «Апатит абсолютно безвредный»
27.08.2025 в 15:03
В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района
27.08.2025 в 14:46
«Хозяин все видел и молча ушел»
27.08.2025 в 14:43
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше
На фиксацию этого нарушения настроили еще четыре дорожные камеры
27.08.2025 в 16:08
Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду
Девушка заметила, как они выбрасывают мусор, и сняла их на камеру
27.08.2025 в 16:06
В Улан-Удэ подросток пытался подкалымить на краденом сыре
Сделать деньги он хотел на его перепродаже
27.08.2025 в 15:54
В Бурятии супруга бойца СВО добилась перерасчета платы за электроэнергию
Она решила вопрос через прокуратуру
27.08.2025 в 15:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru