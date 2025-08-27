В Улан-Удэ рекламщики уничтожают газоны

Сегодня на планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова о контрольных рейдах на магистральных улицах отчиталась администрация Железнодорожного района. Практика проверять благоустройство и устранять нарушения была введена еще в прошлом году по поручению мэра.В этот раз Игорь Шутенков заострил внимание на порядке размещения и установки рекламных конструкций.– Подрядные организации, выполняя замену рекламных конструкций просто на газоны заезжают. Сегодня утром я объезд делал: рекламная конструкция стоит – вокруг неё весь газон машинами уничтожен. Мы вкладываем городские деньги, восстанавливая зелёные зоны, зелёные насаждения. А подрядная организация на всё наплевала: заехала, уничтожила. И, если меняют рекламу на машине с дороги, – она не должна в часы пик стоять. Рекламные конструкции должны обслуживаться без нарушений и без помех для жителей. Надо принимать решение, вводить порядок: как обслуживать. Либо там, где невозможно обслуживать с дороги – рекламные конструкции демонтировать, – заявил мэр.Игорь Шутенков дал распоряжение Комитету по архитектуре и градостроительству разработать новые правила для урегулирования данного вопроса.Руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов в своем отчете об устранении нарушенного благоустройства доложил, что на улице Гагарина восстановлено поврежденное ограждение. По проспекту 50-летия Октября удалены высохшие зелёные насаждения, демонтированы и вывезены сломанные ветки. Во дворе дома №19 по улице Октябрьская засыпан и утрамбовывается провал на тротуаре, запланировано асфальтирование данного участка.Демонтирована заброшенная рекламная конструкция на Верхней Березовке, которая угрожала безопасности горожан и нарушала правила благоустройства города.О проведенных рейдах, выявленных нарушениях и их устранении главы районов регулярно отчитываются на планерном совещании мэра.