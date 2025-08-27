В Улан-Удэ подросток пытался подкалымить на краденом сыре

Еще одного 17-летнего подростка задержали сегодня в Улан-Удэ за кражу. В этот раз парень пытался украсть из продуктового магазина 18 упаковок сыра, но был замечен продавцами, которые и вызвали группу задержания.

Кнопка тревожной сигнализации сработала днем в одном из магазинов в центре города. На место прибыли сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

- Работники магазина рассказали, что обратили внимание на молодого человека, который держал в руках рюкзак и постоянно оглядывался по сторонам. Вскоре они заметили, как юноша складывает упаковки сыра к себе в рюкзак и нажали тревожную кнопку. У задержанного росгвардейцы в рюкзаке обнаружили 18 упаковок сыра. Юноша планировал их продать. Ранее судимого 17-летнего подростка передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - прокомментировали в Росгвардии республики.

Напомним, что чуть ранее полицейские города задержали 17-летнего парня, который украл из парфюмерного магазина два флакона дорогих духов и незаметно их вынес, минуя датчики антикражной системы.

Фото: loon.site