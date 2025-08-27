Общество 27.08.2025 в 16:06

Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду

Девушка заметила, как они выбрасывают мусор, и сняла их на камеру
Текст: Карина Перова
Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду
Фото: Бурприроднадзор

Бдительная жительница Улан-Удэ заметила, как неизвестные выбрасывают мусор на улице Воровского. Они оставили под деревом несколько мешков. Девушка засняла горожан на камеру и обратилась в Бурприроднадзор.

Госинспектор по горячим следам провел выездное обследование. Но мусора там уже не было. Вероятно, жители дома сами быстро все убрали, увидев съёмку.

«Из всей этой ситуации хотим отметить, что неравнодушных граждан становится все больше, это очень радует. Подобные сигналы поступают регулярно. Напомним, что собственники земельных участков обязаны соблюдать меры по защите окружающей среды - не копить отходы строительства, производства, своевременно вывозить на полигон такие отходы», - прокомментировали в надзорном ведомстве.

Бурприроднадзор мусор

ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

