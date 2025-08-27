Улан-удэнка вывела горожан-свиней на чистую воду

Бдительная жительница Улан-Удэ заметила, как неизвестные выбрасывают мусор на улице Воровского. Они оставили под деревом несколько мешков. Девушка засняла горожан на камеру и обратилась в Бурприроднадзор.

Госинспектор по горячим следам провел выездное обследование. Но мусора там уже не было. Вероятно, жители дома сами быстро все убрали, увидев съёмку.

«Из всей этой ситуации хотим отметить, что неравнодушных граждан становится все больше, это очень радует. Подобные сигналы поступают регулярно. Напомним, что собственники земельных участков обязаны соблюдать меры по защите окружающей среды - не копить отходы строительства, производства, своевременно вывозить на полигон такие отходы», - прокомментировали в надзорном ведомстве.