Общество 27.08.2025 в 16:08
В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше
На фиксацию этого нарушения настроили еще четыре дорожные камеры
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ модернизировали четыре комплекса, регистрирующих нарушения правил дорожного движения. Теперь помимо превышения скорости они будут фиксировать и непристегнутые ремни.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, модернизированные комплексы «Арена СМ» установлены на улицах Магистральная (электроопора № 29), Клубничная (напротив дома № 2), Лимонова (напротив дома №8) и Совхозная (напротив дом №37).
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, модернизированные комплексы «Арена СМ» установлены на улицах Магистральная (электроопора № 29), Клубничная (напротив дома № 2), Лимонова (напротив дома №8) и Совхозная (напротив дом №37).
Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции.
Тегикамера