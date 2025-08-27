Общество 27.08.2025 в 16:08

В Улан-Удэ штрафов за непристегнутые ремни теперь будет больше

На фиксацию этого нарушения настроили еще четыре дорожные камеры
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ модернизировали четыре комплекса, регистрирующих нарушения правил дорожного движения. Теперь помимо превышения скорости они будут фиксировать и непристегнутые ремни. 

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, модернизированные комплексы «Арена СМ» установлены на улицах Магистральная (электроопора № 29), Клубничная (напротив дома № 2), Лимонова (напротив дома №8) и Совхозная (напротив дом №37). 

Информацию о местах установки всех камер фото-видеофиксации ЦАФАП ГИБДД и видах фиксируемых нарушений можно узнать на официальном сайте Госавтоинспекции

