В Бурятии десять шаманов достигли высшего титула

В этом году в центре «Тэнгэри» в Улан-Удэ десять шаманов достигли высшего титула – «Заарин Бөө». Он свидетельствует о духовном совершенстве, силе духа и высшей квалификации, доступной избранным. Является знаком могущества и неоспоримого авторитета в шаманском мире.

Статуса удостоились Солбон Цыренов, Даба-Самбу Дамбаев, Борис Дашицыренов, Виктор Дансарунов, Раднажаб Гомбоев, Алексей Хамаев, Чингис Батуев, Лопсон Аюшеев, Даши-Нима Токтохоев и Цырен Дамбаев.

«Заарин Бөө» даруется лишь после девятого посвящения. Титул указывает на то, что носитель этого сана не только постиг тайные знания, но и является опорой для своего народа, хранителем силы рода.

«Примечательно, что именно мужчины стали обладателями этого сана, подняв hулдэ (жизненная энергия и сила) своих родов. В наше время это особенно значимо, ведь сегодня мужчинам, выполняющим долг защитников Родины, так важна духовная поддержка», - прокомментировали в шаманском центре.