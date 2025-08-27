Жители многих домов в Улан-Удэ встретят осень без горячей воды

В Улан-Удэ жители многих домов не увидят горячую воду, обещанную им с 28 августа. Из-за продолжения ремонтных работ на тепломагистралях №5 и №6 сроки отключения им продлили еще на 10 дней – до 7 сентября включительно. Неприятную новость сообщили в мэрии города со ссылкой на информацию от ТГК-14.Горячей воды по-прежнему не будет по следующим адресам:- многоквартирный жилой дом ул. Жердева, 3 в- ДШИ №4 ул. Жердева, 6, МАУ ДО ДОШ №5 ул. Жердева, 9в, гостиница ул. Жердева, 10а/1, ИП Будаева Е. Н. ул. Сахьяновой, 9с/1, ИП Дагунов ул. Жердева, 4б.- ул. Шумяцкого 26 блоки 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ул. Намжилова 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18a, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39.- ул. Трубачеева, 69, 71, ул. Приречная, 8, 8А, 8Б, 8В.