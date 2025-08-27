Общество 27.08.2025 в 17:13
В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первого ребёнка
А деньги от экономии направить на выплаты по второму ребёнку
Текст: Андрей Константинов
В России предлагают направить всю будущую индексацию маткапитала на выплаты за второго и последующих детей. Это позволит сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс.). Как сообщили «Известия», с такой инициативой выступили в близком к правительству РФ Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Там объясняют: нынешнее соотношение не стимулирует рождаемости. Первого ребенка семьи заводят, как правило, в любом случае, а финансовые стимулы лишь ускоряют этот шаг. Зато материальная поддержка чаще становится решающим фактором при появлении следующих детей.
В России до 2020 года материнский капитал предоставлялся только при рождении второго и последующих детей. Затем программу расширили и на первенца, на которого теперь приходится большая часть выплаты.
Рождаемость в стране падает уже несколько лет. В 2025 году Росстат даже засекретил статистику о численности населения, а также данные о количестве родившихся, умерших, числе браков и разводов по регионам.
