Общество 27.08.2025 в 17:13

В России предлагают отказаться от индексации маткапитала на первого ребёнка

А деньги от экономии направить на выплаты по второму ребёнку
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В России предлагают направить всю будущую индексацию маткапитала на выплаты за второго и последующих детей. Это позволит сократить разрыв между поддержкой при рождении первенца (690 тыс. рублей) и второго ребенка (222 тыс.). Как сообщили «Известия», с такой инициативой выступили в близком к правительству РФ Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). 

Там объясняют: нынешнее соотношение не стимулирует рождаемости. Первого ребенка семьи заводят, как правило, в любом случае, а финансовые стимулы лишь ускоряют этот шаг. Зато материальная поддержка чаще становится решающим фактором при появлении следующих детей.

В России до 2020 года материнский капитал предоставлялся только при рождении второго и последующих детей. Затем программу расширили и на первенца, на которого теперь приходится большая часть выплаты. 

Рождаемость в стране падает уже несколько лет. В 2025 году Росстат даже засекретил статистику о численности населения, а также данные о количестве родившихся, умерших, числе браков и разводов по регионам.
