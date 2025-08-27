Общество 27.08.2025 в 17:58

Мэр Улан-Удэ: «Уверен, что сад станет отличным местом для отдыха горожан»

Работы по благоустройству Александровского сада завершились
Текст: Андрей Константинов
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков принял участие в рабочей приемке Александровского сада. По словам градоначальника, все предыдущие замечания подрядчик устранил. 

«Сад получился уютным, красивым и современным — этого мы и хотели. Эта территория является третьей и заключительной, которую мы благоустроили около Гостиных рядов. Дизайн-проект разрабатывал наш местный архитектор Дмитрий Ильин. На протяжении всей стройки он еженедельно лично приходил и вместе с сотрудниками КГХ контролировал ход строительства. Подрядчиком была проведена большая работа. В итоге каждая часть около Гостиных рядов теперь одно целое, единое пространство со своими новшествами, интересными фотозонами и местами для отдыха», - отметил Игорь Шутенков.


На объекте подрядчик установил арки с декоративной подсветкой, уложил тротуарную плитку, асфальт, расширил парковку для автомобилей и сделал ливневки — они уже показали себя во время сильных дождей.


Для удобства маломобильных граждан и мам с колясками сделаны удобные заезды и спуски. Также установлены скамейки для отдыха.

«Деревья при ремонте мы не вырубали, пересадили 20 штук и еще высадим дополнительно 34 кустарника. Уже сделаны цветники и ухоженные газоны с автоматической системой полива. Также дал поручение сделать подсветку на храме, это добавит уюта. Уверен, что сад станет отличным местом для отдыха и для наших жителей, и для туристов», - сказал Игорь Шутенков.
