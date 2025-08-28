Бурятия перестала быть заразной

На совещании с участием крупных экспортеров сельхозживотных под председательством министра сельского хозяйства Бурятии Амгалана Дармаева было официально объявлено о снятии всех ограничений на вывоз за пределы республики, а также экспорт живого скота и животноводческой продукции. Это решение стало возможным после того, как Россельхознадзор признал территорию республики благополучной по ряду заразных болезней животных.Как сообщили в Минсельхозе, «основанием для отмены запрета стал комплекс проведенных ветеринарных мероприятий и положительная оценка направленного в федеральный центр Россельхознадзора досье». Снятие ограничений касается перемещения племенного, пользовательного и убойного крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также продукции животного происхождения.- Это решение открывает перед республикой экономические перспективы. Напомним, что до введения ограничений Бурятия активно поставляла племенных животных в страны таможенного союза: с 2019 по 2021 год было экспортировано более 11 тысяч голов КРС казахской белоголовой и калмыцкой пород, - отметил Амгалан Дармаев.Однако начальник Управления ветеринарии Евгения Цыренжапова подчеркнула, что новый статус «благополучного региона» налагает на животноводов серьезную ответственность. Несоблюдение ветеринарного законодательства может привести к повторному введению ограничений, что негативно скажется на реализации продукции и нанесет ущерб всему аграрному сектору республики.