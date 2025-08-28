Общество 28.08.2025 в 09:51
В центре Улан-Удэ введут одностороннее движение
Речь идет об участке от улицы Куйбышева до улицы Кирова
Текст: Карина Перова
На улице Ленина в Улан-Удэ изменят схему организации дорожного движения, отметили в комитете по транспорту администрации города. Так, на участке от улицы Куйбышева до улицы Кирова вводится одностороннее движение.
Подчеркивается, что это делается для увеличения пропускной способности дороги, снижения риска ДТП и заторов, а также повышения безопасности всех участников дорожного движения.
«Призываем внимательно следить за установкой новых дорожных знаков и разметки, заранее искать альтернативные маршруты, если привычный путь изменится», - прокомментировали в комитете.
О вступлении изменений в силу сообщат позже.