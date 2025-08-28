В центре Улан-Удэ введут одностороннее движение

На улице Ленина в Улан-Удэ изменят схему организации дорожного движения, отметили в комитете по транспорту администрации города. Так, на участке от улицы Куйбышева до улицы Кирова вводится одностороннее движение.

Подчеркивается, что это делается для увеличения пропускной способности дороги, снижения риска ДТП и заторов, а также повышения безопасности всех участников дорожного движения.

«Призываем внимательно следить за установкой новых дорожных знаков и разметки, заранее искать альтернативные маршруты, если привычный путь изменится», - прокомментировали в комитете.

О вступлении изменений в силу сообщат позже.







