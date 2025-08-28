Общество 28.08.2025 в 10:01

Артбригада из Улан-Удэ стала гвардейской

Почетное наименование воинская часть получила за массовый героизм и отвагу
Текст: Андрей Константинов
Артбригада из Улан-Удэ стала гвардейской
Фото: архив «Номер один»
30-й артиллерийской бригаде из Улан-Удэ присвоено почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 27 августа.

Как сказано в документе, наименование «гвардейская» бригаде присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Напомним, ранее почетное наименование «гвардейская» присвоили всей 36-й армии, части которой дислоцируются в Бурятии. А недавно 11-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду наградили орденом Кутузова
спецоперация

