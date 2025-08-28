В Улан-Удэ установили еще один светофор

Работать новый светофор начнет 1 сентября.







В Улан-Удэ установили новый светофор – он появился на улице Бабушкина в дома №20. Это почти сразу за республиканским «Бизнес-инкубатором», если ехать из центра в сторону сотых кварталов. Раньше там был нерегулируемый пешеходный переход на пару с лежачим полицейским.В мэрии считают, что новый светофор ускорит движение транспорта.- Светофор установлен, в первую очередь, для обеспечения безопасности перехода пешеходов. А также для ускорения движения транспорта на данном отрезке улицы. Светофорный объект будет работать в координированном управлении с близлежащими светофорами, что позволит значительно увеличить пропускную способность данного участка, – пояснил исполняющий обязанности начальника Центра управления дорожным движением города Улан-Удэ Василий Дадуев.