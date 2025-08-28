Общество 28.08.2025 в 10:18

В Улан-Удэ установили еще один светофор

По мнению мэрии, он ускорит движение транспорта
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ установили еще один светофор
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ установили новый светофор – он появился на улице Бабушкина в дома №20. Это почти сразу за республиканским «Бизнес-инкубатором», если ехать из центра в сторону сотых кварталов. Раньше там был нерегулируемый пешеходный переход на пару с лежачим полицейским.

В мэрии считают, что новый светофор ускорит движение транспорта. 

- Светофор установлен, в первую очередь, для обеспечения безопасности перехода пешеходов. А также для ускорения движения транспорта на данном отрезке улицы. Светофорный объект будет работать в координированном управлении с близлежащими светофорами, что позволит значительно увеличить пропускную способность данного участка, – пояснил исполняющий обязанности начальника Центра управления дорожным движением города Улан-Удэ Василий Дадуев. 

Работать новый светофор начнет 1 сентября.

Теги
светофор движение

Все новости

Пчеловод из Бурятии борется за звание лучшего агроблогера России
28.08.2025 в 11:02
В Бурятии киргизы серьезно влипли из-за кречета
28.08.2025 в 10:52
В районе Бурятии водитель поскользнулся и попал под колеса трактора
28.08.2025 в 10:47
Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов
28.08.2025 в 10:32
В Улан-Удэ установили еще один светофор
28.08.2025 в 10:18
Физика-ядерщика депортировали из Монголии
28.08.2025 в 10:10
Артбригада из Улан-Удэ стала гвардейской
28.08.2025 в 10:01
В центре Улан-Удэ введут одностороннее движение
28.08.2025 в 09:51
Бурятия перестала быть заразной
28.08.2025 в 09:42
На базе отдыха Дзелинда в Бурятии разбушевался ручей
28.08.2025 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Пчеловод из Бурятии борется за звание лучшего агроблогера России
Жителей республики призывают проголосовать за фермера
28.08.2025 в 11:02
Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов
Сельчанка сдала оружие в отделение Росгвардии
28.08.2025 в 10:32
Физика-ядерщика депортировали из Монголии
Российскому ученому Андрею Ожаровскому на три года закрыли въезд в соседнюю страну
28.08.2025 в 10:10
Артбригада из Улан-Удэ стала гвардейской
Почетное наименование воинская часть получила за массовый героизм и отвагу
28.08.2025 в 10:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru