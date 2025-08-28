Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов

В Бурятии жительница села Хоринск нашла на своем огороде ружья и патроны. Она убиралась и собирала ненужный металлолом. В процессе женщина заметила торчащий из земли металлический предмет.

Сельчанка начала его откапывать и наткнулась на пластиковую бутылку с патронами. Дальше – больше: женщина продолжила копать и нашла еще 3 пластиковые бутылки, наполненные патронами, и 2 огнестрельных ружья, завернутых в пакеты и обмотанных изолентой.

Она решила сдать находку в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. Проведенная экспертиза показала, что это незарегистрированные карабины 5,6 и 7,62 калибра, а также патроны в количестве около 400 штук. Предварительно, оружие могло принадлежать покойному деду женщины.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. За добровольную сдачу оружия заявительнице будет выплачено вознаграждение из республиканского бюджета, при условии, что баллистическая экспертиза установит пригодность оружия к стрельбе», - отметили в Росгвардии по Бурятии.