Пчеловод из Бурятии борется за звание лучшего агроблогера России

Создатель реалити-шоу «Илюхина ферма» (6+) и пчеловод из Бурятии Илья Краснопеев борется за звание лучшего агроблогера страны. Он представлен в номинации премии «Агролидер 2025». Жителей республики призывают проголосовать за фермера.

Молодой человек восстановил заброшенную ферму, где теперь расположилась пасека на 35 ульев, в том числе с инновационными Flow-ульями. Все делает сам – от откачки мёда до забивания свай под забор.

«Я не претендую на победу, потому что в этой категории есть люди, которые уже сделали в тысячу раз больше для сельского хозяйства, чем я. Но для меня важно, чтобы мой проект был замечен, услышан и поддержан. Это поможет привлечь внимание к честному фермерству и маленьким проектам, которые действительно меняют свою местность», - прокомментировал Илья.

Ранее в интервью «Номеру один» пчеловод рассказывал, что к своим 30 годам успел побывать в различных амплуа. Он играл в театре Виктюка в Москве, снялся в кино, работал в «Академии футбола» в Бразилии, бортпроводником в «Аэрофлоте», открывал хостел на Байкале. А потом решил заняться пчеловодством.