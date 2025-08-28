Общество 28.08.2025 в 11:13

В Бурятии семьи участников спецоперации смогут купить дрова подешевле

Об этом сообщил глава республики на встрече с жителями Бичурского района
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии семьи участников спецоперации смогут купить дрова подешевле
Фото: freepik.com
О дополнительной мере поддержки участников спецоперации, которую власти планируют ввести, рассказал глава Бурятии. Это случилось во время встречи с жителями в рамках рабочей поездки в Бичурский район.

На встрече с населением Алексею Цыденову поступил вопрос от жительницы села Бичура о проблеме высокой стоимости дров. Глава Бурятии дал поручению Республиканскому агентству лесного хозяйства организовать поставку дров по цене ниже рыночной для семей участников спецоперации.

- Здесь, как и везде в республике, идет рост стоимости дров. По объективным причинам снижается объем лесозаготовки, меньше уходит лес на экспорт. Вся себестоимость ложится в стоимость дров, не компенсируется внешними поставками. Дал поручение нашему агентству лесного хозяйства организовать силами лесхоза заготовку. Это будет не бесплатно, но без коммерческой наценки, то есть это будет в рамках минимальной себестоимости. Это будет создание такой конкуренции для частников, что повлияет, в том числе, на снижение стоимости. Такую работу мы сейчас проведем, - заявил Алексей Цыденов.

Напомним, в Бурятии стоимость дров растет последние несколько лет, сейчас цена одного «куба» уже превысила 7,5 тысяч рублей. Из-за этого жители частного сектора Улан-Удэ стали активно переходить на электроотопление.
