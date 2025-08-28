Общество 28.08.2025 в 11:51

«Мне не собираются отдавать дочку»

Бабушку, которая спрятала пятилетнюю внучку от невестки, обвинили в похищении
Текст: КП-Новосибирск
«Мне не собираются отдавать дочку»
Ребенка спрятали от матери. Фото: предоставлено Натальей
В Новосибирске завершились поиски 5-летней девочки и ее бабушки. О них ничего не было известно больше месяца.

Как сообщает КП-Новосибирск, эта история началась с обвинения главы семейства Алексея в истязаниях бывшей супруги Натальи и ее старшего сына. По версии следствия, мужчина неоднократно избивал женщину и ребенка, заставлял его отжиматься, мог выставить на мороз. Было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». Пока шло расследование, через суд бывшие супруги решали, с кем будет жить их общая дочка – Милана. Тогда Фемида выслушала обе стороны, посмотрела результаты экспертизы и решила, что ребенку будет лучше с отцом.

Во время суда по делу об истязаниях Алексей отрицал рукоприкладство со своей стороны. Говорил, что наоборот пасынок тянулся к спорту, его даже записали на бокс, дома сделал турники. Утверждал, что подростку самому нравилось приседать и отжиматься - мол, его никто не заставлял.

23 июня Октябрьский районный суд поставил точку в деле об истязаниях. Мужчину отправили в колонию, а Наталья поехала за дочкой. Однако ребенка в доме матери бывшего мужа не было, телефоны девочки и бабушки были недоступны. Женщина написала заявление в полицию и СК. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Ввиду длительного отсутствия бабушки и внучки, отсутствия у них намерений куда-либо уезжать, имеются основания полагать, что в отношении малолетней и ее родственницы могло быть совершено убийство, - говорится в постановлении, которое имеется в распоряжении редакции.

26 августа КП-Новосибирск стало известно, что девочку и бабушку нашли. Они сейчас в 200 километрах от города.

- Бабушка дочки не отвечает ни на сообщения, ни на звонки. Я только от следователя узнала, что их нашли. Бывшая свекровь не планирует мне отдавать дочку. Алексей написал на нее доверенность, что она может представлять интересы моей девочки. Следователи ее уже опросили, - рассказала Наталья, мама ребенка. – Дочку мне возвращать не собираются.

В распоряжении КП-Новосибирск есть постановление из следственного комитета, где Наталью признали потерпевшей. Статья уже фигурирует там другая «Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

- Женщина совершила похищение заведомо несовершеннолетней девочки, а именно незаконно захватила, переместила ее за пределы Новосибирской области, после чего злоупотребляя доверием ребенка, удерживает ее, - написано в бумагах.

Как говорит адвокат Натальи, ребенка действительно удерживают незаконно.

- Очевидно, что ребенка незаконно удерживают и не дают вернуться к матери. Ранее было вынесено решение о проживании ребенка с отцом. Это было еще до обвинительного приговора. Но отец сейчас в СИЗО. И данное решение уже не может исполняться. Нельзя передать право на «преимущественное проживание или воспитание» ребенка по доверенности. А значит приоритет у матери, которая никак не поражена в своих родительских правах, - рассказала Елена Ширнина, адвокат адвокатского бюро «Правозащитный центр «Терос».

По словам Натальи, сейчас она заново подала иск в суд, чтобы место жительства дочки определили с ней, а бывшего мужа лишили родительских прав.

