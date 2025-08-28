Общество 28.08.2025 в 12:02

Улан-удэнцы могут присесть за оплату покупок найденной картой

За свою «находку» им грозит до 6 лет лишения свободы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы могут присесть за оплату покупок найденной картой

Найденные на улице чужие банковские карты могут аукнуться двум жителям Улан-Удэ тюремным сроком. Их небольшие покупки по чужому платежному средству квалифицируются теперь как «хищение с банковского счета» и могут отправить их за решетку на 6 лет.

В полицию Железнодорожного района обратилась 45-летняя жительница, сообщив, что потеряла свою банковскую карту, с которой списываются деньги. В магазинах неизвестный уже потратил более 4-х тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был установлен ранее не судимый 57-летний горожанин. Он пояснил, что нашел банковскую карту и направился с ней в магазины, где совершил несколько покупок. А в полицию Советского района с заявлением обратилась 63-летняя пенсионерка, попавшая в такую же ситуацию. Карту она потеряла, но с нее списываются деньги за покупки в ТЦ, - рассказали в МВД республики.

Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили местонахождение фигурантки и задержали ее. Женщина признала свою вину, рассказав, что карту нашла на улице и отправилась с ней по магазинам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

МВД Бурятии разъясняет, что найденная на улице чужая банковская карта является не находкой, а ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие с нее денег, либо оплата покупок с ее помощью, является преступлением. Наказанием может быть как лишение свободы на срок до шести лет, так и внушительный штраф.

Фото: loon.site

Теги
кража

Все новости

В Бурятии избрали главу Муйского округа
28.08.2025 в 12:14
Улан-удэнцы могут присесть за оплату покупок найденной картой
28.08.2025 в 12:02
«Мне не собираются отдавать дочку»
28.08.2025 в 11:51
В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл дорогу к источнику
28.08.2025 в 11:21
В Бурятии семьи участников спецоперации смогут купить дрова подешевле
28.08.2025 в 11:13
Пчеловод из Бурятии борется за звание лучшего агроблогера России
28.08.2025 в 11:02
В Бурятии киргизы серьезно влипли из-за кречета
28.08.2025 в 10:52
В районе Бурятии водитель поскользнулся и попал под колеса трактора
28.08.2025 в 10:47
Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов
28.08.2025 в 10:32
В Улан-Удэ установили еще один светофор
28.08.2025 в 10:18
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
«Мне не собираются отдавать дочку»
Бабушку, которая спрятала пятилетнюю внучку от невестки, обвинили в похищении
28.08.2025 в 11:51
В Бурятии семьи участников спецоперации смогут купить дрова подешевле
Об этом сообщил глава республики на встрече с жителями Бичурского района
28.08.2025 в 11:13
Пчеловод из Бурятии борется за звание лучшего агроблогера России
Жителей республики призывают проголосовать за фермера
28.08.2025 в 11:02
Жительница Бурятии нашла на огороде два ружья и почти 400 патронов
Сельчанка сдала оружие в отделение Росгвардии
28.08.2025 в 10:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru