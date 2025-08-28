Улан-удэнцы могут присесть за оплату покупок найденной картой

Найденные на улице чужие банковские карты могут аукнуться двум жителям Улан-Удэ тюремным сроком. Их небольшие покупки по чужому платежному средству квалифицируются теперь как «хищение с банковского счета» и могут отправить их за решетку на 6 лет.

В полицию Железнодорожного района обратилась 45-летняя жительница, сообщив, что потеряла свою банковскую карту, с которой списываются деньги. В магазинах неизвестный уже потратил более 4-х тысяч рублей.

- В ходе проведения оперативных мероприятий полицейскими был установлен ранее не судимый 57-летний горожанин. Он пояснил, что нашел банковскую карту и направился с ней в магазины, где совершил несколько покупок. А в полицию Советского района с заявлением обратилась 63-летняя пенсионерка, попавшая в такую же ситуацию. Карту она потеряла, но с нее списываются деньги за покупки в ТЦ, - рассказали в МВД республики.

Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установили местонахождение фигурантки и задержали ее. Женщина признала свою вину, рассказав, что карту нашла на улице и отправилась с ней по магазинам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

МВД Бурятии разъясняет, что найденная на улице чужая банковская карта является не находкой, а ключом к чужому банковскому счету, поэтому снятие с нее денег, либо оплата покупок с ее помощью, является преступлением. Наказанием может быть как лишение свободы на срок до шести лет, так и внушительный штраф.

Фото: loon.site