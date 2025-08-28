Общество 28.08.2025 в 12:39

В Бурятии угонщика нашли по «пальчикам» на руле

Он завел машину, соединив провода
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

У жителя Кяхтинского района Бурятии угнали отечественный автомобиль. Вечером мужчина приехал с работы и припарковал машину около дома. А утром ее уже не было. К тому же в ней не работала сигнализация, что сыграло на руку угонщику.

Полицейским удалось найти авто. Эксперты-криминалисты изъяли оплетку руля, на которой остались «пальчики» злоумышленника. В федеральной базе данных геномной информации установили совпадение ДНК-следа мужчины, подозреваемого в угоне автомобиля, с его отпечатками пальцев, оставленными при совершении другого преступления.

Его задержали. Тот рассказал, что шел домой от друга, с которым распивал спиртные напитки. По пути он заметил припаркованный автомобиль и решил на нем уехать домой. Попал в машину, отжав форточку. И завел авто, соединив провода.

«В настоящее время автомобиль передан собственнику. По факту угона завели уголовное дело. В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Следствие продолжается», - отметили в МВД по Бурятии. 

