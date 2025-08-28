За убийство подростка жительница Бурятии сядет на 7 лет

В Хоринском районе Бурятии вынесен приговор местной жительнице, признанной виновной в убийстве 17-летнего юноши. Она зарезала подростка у себя дома во время пьяного ночного застолья.

- В ночь на 17 мая 2025 года женщина у себя в доме в селе Хоринск распивала спиртные напитки с двумя своими детьми и их несовершеннолетними приятелями, пришедшими в гости. Спустя некоторое время она и ее сын стали ругаться с одним из гостей. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар 17-летнему противнику в живот. От полученных ранений он скончался, - рассказали в Следкоме республики. Пострадавшему вызвали скорую, а женщина в это время спряталась в деревянном туалете во дворе дома. Ее задержала приехавшая позже следственно-оперативная группа.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Отбывать их она будет в исправительной колонии общего режима.

Фото: loon.site