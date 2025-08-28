В Улан-Удэ транспорт переведут на новый график работы

В Улан-Удэ с 1 сентября общественный транспорт переведут на новый график работы. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.«С началом нового учебного года и завершением летнего сезона отпусков вырастает пассажиропоток в городе. С 1 сентября на линии выйдет больше трамваев и автобусов. Будут работать 52 трамвая, вместо 48. Дополнительные вагоны пойдут на маршрутах №1 и №2 в утренние и вечерние часы пик. Так наши горожане смогут быстрее добраться до места назначения», - рассказал градоначальник.В свою очередь МУП «Городские маршруты» будут выпускать на линию в будние дни 150 автобусов большого, среднего и малого классов. Частные перевозчики также увеличат выпуск микроавтобусов - с 310 до 320 единиц.