Общество 28.08.2025 в 13:35

В Улан-Удэ транспорт переведут на новый график работы

С 1 сентября на линии выйдет больше трамваев и автобусов
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ транспорт переведут на новый график работы
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ с 1 сентября общественный транспорт переведут на новый график работы. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«С началом нового учебного года и завершением летнего сезона отпусков вырастает пассажиропоток в городе. С 1 сентября на линии выйдет больше трамваев и автобусов. Будут работать 52 трамвая, вместо 48. Дополнительные вагоны пойдут на маршрутах №1 и №2 в утренние и вечерние часы пик. Так наши горожане смогут быстрее добраться до места назначения», - рассказал градоначальник.    

В свою очередь МУП «Городские маршруты» будут выпускать на линию в будние дни 150 автобусов большого, среднего и малого классов. Частные перевозчики также увеличат выпуск микроавтобусов - с 310 до 320 единиц.
транспорт

