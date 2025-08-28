В Бурятии гостей из Питера накормили вегетарианскими буузами

В этнокомплексе «Степной кочевник. Асагад» в Заиграевском районе Бурятии могут угостить не только традиционной мясной бурятской кухней, но и побаловать вегетарианцев.

Недавно гостей из культурной столицы России накормили «зелеными» буузами.

«На днях наши экскурсоводы угощали 21 туриста из Санкт-Петербурга овощными буузами, зеленым чаем, сваренным на огне и другими блюдами», - рассказала директор «Жассо-Тур» Светлана Цыбикдоржиева.