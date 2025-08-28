Общество 28.08.2025 в 13:40

В Бурятии гостей из Питера накормили вегетарианскими буузами

Туристов угощали в «Степном кочевнике»
Текст: Карина Перова
В Бурятии гостей из Питера накормили вегетарианскими буузами
Фото: личная страница Светланы Цыбикдоржиевой

В этнокомплексе «Степной кочевник. Асагад» в Заиграевском районе Бурятии могут угостить не только традиционной мясной бурятской кухней, но и побаловать вегетарианцев.

Недавно гостей из культурной столицы России накормили «зелеными» буузами.

«На днях наши экскурсоводы угощали 21 туриста из Санкт-Петербурга овощными буузами, зеленым чаем, сваренным на огне и другими блюдами», - рассказала директор «Жассо-Тур» Светлана Цыбикдоржиева. 

