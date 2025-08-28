В Иркутске открылся единственный за Уралом вирусный центр

В Иркутске начал работать новый высокотехнологичный центр вирусологии. Его открытие приурочили к 13-му Байкальскому форуму по противодействию ВИЧ-инфекции.

Подразделение организовали на базе лаборатории областного СПИД-центра. Об этом сообщает портал Irk.ru.

В церемонии открытия участвовали спикер Законодательного собрания региона Александр Ведерников, главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова, директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. Также к мероприятию присоединились главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус и представители правительства области и профильных ведомств.

Новый центр оснастили передовым оборудованием, включая роботизированные системы. В нем работают высококвалифицированные сотрудники, которые будут выполнять сложные молекулярно-биологические исследования и диагностику широкого спектра вирусных инфекций с применением не менее 40 методик. Ежемесячный объем исследований планируется на уровне свыше семи тысяч. Ключевая цель подразделения — обеспечить раннее выявление заболеваний и эффективную терапию пациентов.

Для Иркутской области открытие подобного высокотехнологичного центра вовсе неслучайно. Именно в этом регионе в конце 90-х годов произошла самая массовая в России вспышка ВИЧ-инфекции. И сегодня диагностика вирусных инфекций, в том числе малоизученных, остаётся весьма актуальной.