Общество 28.08.2025 в 13:51

В Иркутске открылся единственный за Уралом вирусный центр

В учреждении роботы будут идентифицировать вирусы по 40 методикам
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Иркутске открылся единственный за Уралом вирусный центр
Фото: ТГ-канал Игоря Кобзева

В Иркутске начал работать новый высокотехнологичный центр вирусологии. Его открытие приурочили к 13-му Байкальскому форуму по противодействию ВИЧ-инфекции.

Подразделение организовали на базе лаборатории областного СПИД-центра. Об этом сообщает портал Irk.ru.

В церемонии открытия участвовали спикер Законодательного собрания региона Александр Ведерников, главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова, директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. Также к мероприятию присоединились главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус и представители правительства области и профильных ведомств.

Новый центр оснастили передовым оборудованием, включая роботизированные системы. В нем работают высококвалифицированные сотрудники, которые будут выполнять сложные молекулярно-биологические исследования и диагностику широкого спектра вирусных инфекций с применением не менее 40 методик. Ежемесячный объем исследований планируется на уровне свыше семи тысяч. Ключевая цель подразделения — обеспечить раннее выявление заболеваний и эффективную терапию пациентов.

Для Иркутской области открытие подобного высокотехнологичного центра вовсе неслучайно. Именно в этом регионе в конце 90-х годов произошла самая массовая в России вспышка ВИЧ-инфекции. И сегодня диагностика вирусных инфекций, в том числе малоизученных, остаётся весьма актуальной.

Теги
Иркутск центр вирусологии

Все новости

В Иркутске открылся единственный за Уралом вирусный центр
28.08.2025 в 13:51
В Бурятии гостей из Питера накормили вегетарианскими буузами
28.08.2025 в 13:40
В Улан-Удэ транспорт переведут на новый график работы
28.08.2025 в 13:35
В Бурятии продавцам жилья сделают налоговое послабление
28.08.2025 в 13:15
За убийство подростка жительница Бурятии сядет на 7 лет
28.08.2025 в 12:52
В Бурятии угонщика нашли по «пальчикам» на руле
28.08.2025 в 12:39
В Бурятии избрали главу Муйского округа
28.08.2025 в 12:14
Улан-удэнцы могут присесть за оплату покупок найденной картой
28.08.2025 в 12:02
«Мне не собираются отдавать дочку»
28.08.2025 в 11:51
В Бурятии вышедший из берегов ручей размыл дорогу к источнику
28.08.2025 в 11:21
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
В Бурятии гостей из Питера накормили вегетарианскими буузами
Туристов угощали в «Степном кочевнике»
28.08.2025 в 13:40
В Улан-Удэ транспорт переведут на новый график работы
С 1 сентября на линии выйдет больше трамваев и автобусов
28.08.2025 в 13:35
В Бурятии продавцам жилья сделают налоговое послабление
Прокурор выступил с инициативой, способной серьезно оживить рынок недвижимости
28.08.2025 в 13:15
За убийство подростка жительница Бурятии сядет на 7 лет
Она зарезала юношу во время пьяной ссоры
28.08.2025 в 12:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru