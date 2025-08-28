Общество 28.08.2025 в 14:44
В Бурятии оштрафовали нетерпеливых сборщиков кедровых шишек
Время запасаться орехами еще не пришло
Текст: Карина Перова
В Закаменском районе Бурятии специалисты выявили нарушение правил сбора дикорастущих растений. У нетерпеливых таежников изъяли кедровые шишки.
Кроме того, их оштрафовали на 40 тысяч рублей, сообщает ТГ-канал Закамна-инфо.24/7. Напомним, запасаться орехами можно начинать с 1 сентября.
Собирать ценный дикорос призывают в специально отведённых местах. Для уточнения местности можно обратиться в ближайшее лесничество, отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.