Общество 28.08.2025 в 14:56

Районную дорогу в Бурятии не ремонтировали с советских времен

Этот участок считается самым сложным из региональных дорог
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Районную дорогу в Бурятии не ремонтировали с советских времен

В Бурятии приступили к ремонту дороги, восстановлением которой не занимались с советских времен. Масштабные работы идут вблизи Эрхирика, Первомаевки, Новой Курбы, Поперечного, на границе Хоринского и Еравнинского районов, за Исингой и Романовкой. Семь участков дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, в том числе мост через р. Холой (356 км) и через р. Эгита (230 км), вошли в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Протяжённость региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита 524 км.

- Масштабный ремонт дороги не проводили с советских времен, где-то уровень дороги достиг нулевых отметок. Однако сегодня ситуация изменилась – дорога вошла в опорную сеть и мы поэтапно приводим ее к нормативу. В этом году планируется ввести в эксплуатацию около 40 км. Также разрабатывается проектная документация на проведение ремонта еще 4-х участков в Еравнинском районе, это около 70 км, включая самые сложные, - отметил врио министра транспорта Бурятии Владимир Кружихин.

Пока работы идут на участке 16-26 км - самый ближайший к Улан-Удэ. Проходит в границах села Эрхирик. На всем протяжении участка уже уложено два слоя асфальта. Здесь будут 11 автобусных остановок, освещение, тротуары с ограждением, пешеходные переходы. Этот участок введут в эксплуатацию уже в этом году.

Еще два участка, которые планируются к сдаче в этом году находятся на границе Хоринского и Еравнинского районов и на 357-387 км за Исингой. На первом уложен первый слой асфальта, дорожники приступили к устройству верхнего слоя покрытия и обустройству дороги.

На втором проектом предусмотрен переходный тип покрытия, а деревянный мост заменили на водопропускную трубу большого диаметра.

Работа кипит на участках 58-78 км в границах Нарын Ацагата и Новой Курбы и на 234-264 км от села Поперечного до Комсомольского. Срок завершения работ – 2026-2027 год.

Фото: Бурятрегионавтодор

Теги
ремонт дороги

Все новости

ВСЖД перечислила за семь месяцев 2025 года 3 млрд рублей в бюджет Бурятии
28.08.2025 в 15:34
Байкальск очистят от отходов с помощью технологий «Росатома»
28.08.2025 в 15:27
Из магазина Улан-Удэ изъяли «санкционные» сыры из Германии
28.08.2025 в 15:11
В Бурятии завершился региональный этап программы «Мама-предприниматель — 2025»
28.08.2025 в 14:56
Районную дорогу в Бурятии не ремонтировали с советских времен
28.08.2025 в 14:56
В Бурятии оштрафовали нетерпеливых сборщиков кедровых шишек
28.08.2025 в 14:44
В России остановился экономический рост
28.08.2025 в 14:28
В Иркутске открылся единственный за Уралом вирусный центр
28.08.2025 в 13:51
В Бурятии гостей из Питера накормили вегетарианскими буузами
28.08.2025 в 13:40
В Улан-Удэ транспорт переведут на новый график работы
28.08.2025 в 13:35
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Байкальск очистят от отходов с помощью технологий «Росатома»
Огромные залежи опасных производственных отходов БЦБК начнут утилизировать к концу года
28.08.2025 в 15:27
Из магазина Улан-Удэ изъяли «санкционные» сыры из Германии
Продавца привлекли к административной ответственности
28.08.2025 в 15:11
В Бурятии оштрафовали нетерпеливых сборщиков кедровых шишек
Время запасаться орехами еще не пришло
28.08.2025 в 14:44
В Иркутске открылся единственный за Уралом вирусный центр
В учреждении роботы будут идентифицировать вирусы по 40 методикам
28.08.2025 в 13:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru