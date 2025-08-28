Районную дорогу в Бурятии не ремонтировали с советских времен

В Бурятии приступили к ремонту дороги, восстановлением которой не занимались с советских времен. Масштабные работы идут вблизи Эрхирика, Первомаевки, Новой Курбы, Поперечного, на границе Хоринского и Еравнинского районов, за Исингой и Романовкой. Семь участков дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита, в том числе мост через р. Холой (356 км) и через р. Эгита (230 км), вошли в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Протяжённость региональной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита 524 км.

- Масштабный ремонт дороги не проводили с советских времен, где-то уровень дороги достиг нулевых отметок. Однако сегодня ситуация изменилась – дорога вошла в опорную сеть и мы поэтапно приводим ее к нормативу. В этом году планируется ввести в эксплуатацию около 40 км. Также разрабатывается проектная документация на проведение ремонта еще 4-х участков в Еравнинском районе, это около 70 км, включая самые сложные, - отметил врио министра транспорта Бурятии Владимир Кружихин.

Пока работы идут на участке 16-26 км - самый ближайший к Улан-Удэ. Проходит в границах села Эрхирик. На всем протяжении участка уже уложено два слоя асфальта. Здесь будут 11 автобусных остановок, освещение, тротуары с ограждением, пешеходные переходы. Этот участок введут в эксплуатацию уже в этом году.

Еще два участка, которые планируются к сдаче в этом году находятся на границе Хоринского и Еравнинского районов и на 357-387 км за Исингой. На первом уложен первый слой асфальта, дорожники приступили к устройству верхнего слоя покрытия и обустройству дороги.

На втором проектом предусмотрен переходный тип покрытия, а деревянный мост заменили на водопропускную трубу большого диаметра.

Работа кипит на участках 58-78 км в границах Нарын Ацагата и Новой Курбы и на 234-264 км от села Поперечного до Комсомольского. Срок завершения работ – 2026-2027 год.

Фото: Бурятрегионавтодор