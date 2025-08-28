Общество 28.08.2025 в 15:11

Из магазина Улан-Удэ изъяли «санкционные» сыры из Германии

Продавца привлекли к административной ответственности
Текст: Карина Перова
Фото: loon.site

Сотрудники транспортной прокуратуры, Бурятской таможни и республиканского Управления Роспотребнадзора пресекли реализацию «санкционной» продукции.

Выяснилось, что в одном из магазинов Улан-Удэ продавали сыры из Германии, подпадающие под действие специальных экономических мер.

«Санкционный» товар конфисковали и уничтожили. По постановлению транспортного прокурора продавца привлекли к административной ответственности (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена).

сыр санкции изъятие

