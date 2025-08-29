В Улан-Удэ сотовая вышка рядом со школой устояла перед натиском прокуратуры

Верховный суд Бурятии оставил в силе решение Советского районного суда Улан-Удэ, отказавшего в демонтаже антенно-мачтовой вышки высотой 26 метров, расположенной в трех метрах от спортивной площадки школы №54. Это решение стало итогом многомесячного судебного разбирательства, в котором интересы неопределенного круга лиц представляла прокуратура Советского района.Надзорное ведомство настаивало на угрозе излучения и риске обрушения сооружения для детей, но суд указал, что закон обратной силы не имеет, а доказательств реальной опасности не представлено.Сооружение появилось еще в 2012 году на участке индивидуального предпринимателя по договору аренды с оператором «Т2 Мобайл». Земля школы и участок с вышкой граничили, но на тот момент правила размещения подобных объектов не регламентировали расстояния до образовательных учреждений. Как следует из материалов дела, право собственности на участок у сегодняшнего владельца возникло в 2014 году. Ранее же земля принадлежала другому человеку, который и заключил первый договор аренды с оператором связи.Только в 2017 году школа обустроила спортивную площадку непосредственно рядом с вышкой. Согласно справке о результатах геодезической съемки от 25 марта 2025 года, расстояние от сооружения до границы ограждения спортивной площадки составляет всего три метра. До границы участка, на котором расположена сама школа - 60,48 метра. Спорный норматив, требующий соблюдения расстояния до школ не менее высоты вышки (26 метров), появился в Правилах землепользования Улан-Удэ лишь в октябре 2020 года - депутаты горсовета внесли изменения в документ.Прокуратура Советского района требовала демонтажа, ссылаясь на нарушение действующих правил и потенциальную угрозу жизни и здоровью детей. Представители надзорного ведомства настаивали, что даже недоказанный вред и риск обрушения недопустимы вблизи детского учреждения. В обоснование своей позиции прокуроры ссылались на Закон «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающий обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации.Оператор связи «Т2 Мобайл» парировал, что вышка установлена абсолютно законно — в 2012 году соответствующих правил просто не существовало. За все годы эксплуатации регулярно проводились замеры излучения и ни разу не выявлено превышения нормативов. Кроме того, школа сознательно выбрала место для спортплощадки уже после монтажа, что свидетельствует об отсутствии первоначальных опасений со стороны образовательного учреждения.Директор школы, выступая в суде, поддержал исковые требования, заявив: «Если сооружение упадет, оно нанесет вред». При этом он признал, что пришел на должность директора в 2016 году, а строительство спортивной площадки в 2017 году не согласовывалось с оператором связи.Судья Верховного суда Бурятии в вердикте подчеркнула несколько ключевых аспектов. Во-первых, правила 2020 года не могут применяться к объекту, построенному в 2012-м, поскольку закон обратной силы не имеет. Во-вторых, прокуроры не предоставили доказательств превышения излучения или аварийного состояния вышки. В-третьих, школа имела возможность разместить площадку в другом месте, но не сделала этого. Суд также учел, что разрешение на строительство антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров не требуется в соответствии с действующим градостроительным законодательством.Этот случай стал очередным витком затяжного противостояния вокруг вышек сотовой связи в Улан-Удэ. Еще в 2019 году жители дома на проспекте Строителей блокировали монтаж антенн МТС, опасаясь излучения. Тогда Роспотребнадзор признал превышение норм на крыше в два раза (19,9 мкВт/см² при норме 10), но ограничился рекомендациями по ограничению доступа на кровлю. В 2014 году дачники СНТ «Авиатор» судились с из-за вышки в десяти метрах от домов, но проверки не нашли нарушений, а штраф для оператора составил символические 500 рублей.Формально закон оказался на стороне оператора связи. Однако проблема остается - жители продолжают опасаться влияния технологий на здоровье. Как показали предыдущие инциденты, даже при превышении нормативов излучения санкции к операторам остаются минимальными. Между тем ученики школы №54 продолжают играть в футбол в трех метрах от 26-метровой мачты.