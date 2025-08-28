Байкальск очистят от отходов с помощью технологий «Росатома»

Вопросы ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего БЦБК и социально-экономического развития Байкальска обсудили 27 августа на совещании под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Заместитель председателя правительства России работает сегодня в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Дмитрий Патрушев и участники делегации в рамках рабочей поездки осмотрели площадки закрытого в нулевые годы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината: полигон «Бабхинский», полигон «Солзанский» и бывший цех Центральных очистных сооружений. Сейчас создается инфраструктура для очистки загрязненных вод, после этого начнется их переработка. Параллельно ведется рекультивация объекта. Завершить реализацию основной части проекта планируется до конца 2027 года.

– Мы находимся на территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он начал свою деятельность в 1960-х годах. И более чем за полвека его работа привела к накоплению большого объема опасных отходов. После закрытия комбината его объекты в течение нескольких лет находились в законсервированном состоянии, что создавало риски для экосистемы Байкала. На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда правительство России уже выделило больше 11 миллиардов рублей. А всего запланировано направить свыше 15 миллиардов. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», – сказал Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер напомнил, что по решению президента России ликвидацией накопленного вреда на данной территории занимаются Минприроды России и «Росатом». Всего предстоит утилизировать больше 6,5 миллиона кубометров отходов.

Результаты работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на территории бывшего предприятия «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» представил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На сегодняшний день завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры для откачки и очистки щелокосодержащих стоков цеха очистных сооружений, накопленных жидких отходов и загрязненных надшламовых вод полигона «Бабхинский». Уникальное технологическое оборудование размещено в проектное положение, ведется его технологическая обвязка и подготовка к вводу в эксплуатацию. В этом году планируется завершить пусконаладочные работы и осуществить пробный пуск оборудования. Это улучшит экологические перспективы на Байкале с целью развития туризма.