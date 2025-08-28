В Бурятии за 20 млн рублей благоустроят пляж в Гусиноозерске

В Селенгинском районе Бурятии благоустроят пляж по улице Островского в Гусиноозерске. Напомним, проект «Берег Гусиный» стал победителем федерального конкурса. На реализацию направят 20 млн рублей.

Как заявили в администрации города, на пляже установят два мусорных контейнера, общественный туалет, душевые кабинки и раздевалки. Также предусмотрены мангальные зоны, шезлонги, детская площадка, фотозона, точка продажи мороженого, зона тихого отдыха.

«Территория будет закрыта от выгула скота, оборудована видеонаблюдением и полностью доступна для жителей бесплатно», - заверили специалисты.

Проект разрабатывала команда студентов направления «Ландшафтная архитектура» под руководством старшего преподавателя кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» Марины Дымчиковой.



