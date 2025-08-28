Общество 28.08.2025 в 16:25

В Улан-Удэ снова зарядят дожди

Осадки прекратятся только днем 31 августа
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
Дождливую погоду пообещали синоптики жителям Улан-Удэ на ближайшие дни. Осадки прекратятся только днем 31 августа.

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью в Улан-Удэ без осадков, завтра днем дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +11…+13, днем +20…+22.

30 августа временами дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура ночью +10…+12, днем +16…+18.

Ночью 31 августа также будет дождь, а днем осадки прекратятся. Ветер 5-10 м/ с. Температура ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.
