В Улан-Удэ снова зарядят дожди

Дождливую погоду пообещали синоптики жителям Улан-Удэ на ближайшие дни. Осадки прекратятся только днем 31 августа.По данным Гидрометцентра, сегодня ночью в Улан-Удэ без осадков, завтра днем дождь, гроза. Ветер 6-11 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +11…+13, днем +20…+22.30 августа временами дождь. Ветер 6-11 м/с. Температура ночью +10…+12, днем +16…+18.Ночью 31 августа также будет дождь, а днем осадки прекратятся. Ветер 5-10 м/ с. Температура ночью +9…+11, днем +18…+20 градусов.