В Бурятии двум одиноким пенсионеркам подарили электроплиту и стиральную машину

В Бурятии двум одиноким пенсионеркам подарили бытовую технику. О добрых делах рассказали в Центре социальной помощи «Аэлита».

Всю жизнь активная Валентина Ивановна любила путешествовать и гулять на свежем воздухе. Сейчас она получает бесплатное социальное обслуживание на дому: соцработник приходит, помогает по хозяйству, покупает продукты и лекарства.

Недавно женщина жаловалась, что старая электроплита подводит и готовить становится всё труднее. Благодаря сотрудничеству с благотворительным фондом «София» и неравнодушным людям ей привезли новую технику.

А Наталья Васильевна 17 лет работала секретарём в поселковом совете и ещё 21 год – в заповеднике. Она создала семью, но осталась одна – потеряла мужа и сына. На небольшой пенсии, без поддержки, ей было трудно купить бытовую технику.

Жизнь в сельской местности без удобств превращала простую стирку в испытание. Пенсионерке срочно нужна была полуавтоматическая стиральная машина – и благодаря вниманию добрых людей помощь пришла вовремя.

«Вспомнили, что есть старуха. Дай Бог всем здоровья, спасибо большое», - поблагодарила пожилая женщина.