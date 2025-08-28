Общество 28.08.2025 в 16:39

Жена военнослужащего из Бурятии отсудила выплаты у матери бойца

Денежное довольствие за пропавшего без вести военного по ошибке перечислили его матери

Текст: Анастасия Величко
Жена военнослужащего из Бурятии отсудила выплаты у матери бойца

Жительница Северо-Байкальского района обратилась в суд с иском к его матери по факту взыскания неосновательного обогащения. Деньги получила мама военнослужащего, хотя, согласно закону, приоритетное право на выплаты имела супруга.

Северобайкальский городской суд установил, что ответчик действительно получала денежные средства на основании приказа командира войсковой части. Однако доказательств её недобросовестности не нашлось. Мать действовала по указанию военных и не скрывала факт брака сына. Ошибку допустила сама войсковая часть, которая несвоевременно рассмотрела заявление супруги.

Исковые требования суд частично удовлетворил. С матери бойца взыскали сумму, выплаченную ей за один месяц, в удовлетворении остальных требований было отказано.

 
Фото: "Номер один"

