Общество 28.08.2025 в 17:05

За езду без прав автоледи в Улан-Удэ осталась без машины и денег

Суд конфисковал авто и оштрафовал даму на 150 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ у молодой автоледи суд конфисковал в доход государства иномарку. Девушка села за руль будучи лишенной водительских прав и попалась инспекторам ДПС.

- В судебном заседании установлено, что в марте 2024 года горожанка была лишена прав. Впоследствии она дважды нарушила решение суда, управляя автомобилем, не имея на это права, за что была привлечена к административной ответственности. В мае 2025 года она вновь села за руль автомобиля без прав и была задержана сотрудниками ДПС, - рассказали в прокуратуре республики.

Советский районный суд г. Улан-Удэ оштрафовал ее на 150 тысяч рублей и на 1,5 года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Автомобиль «Тойота Виш», на котором было совершено преступление, суд конфисковал в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: loon.site

