Общество 28.08.2025 в 17:17

Улан-удэнцы нашли недочеты на площадке для выгула собак в парке Орешкова

О них доложили депутату округа
Текст: Карина Перова
Улан-удэнцы нашли недочеты на площадке для выгула собак в парке Орешкова
Фото: ТГ-канал Максима Бувалина

В Улан-Удэ нашли недочеты на площадке для выгула собак в парке имени Орешкова. Это одно из немногих мест в городе, где владельцы животных могут на законных основаниях выгуливать своего питомца.

Площадка, по словам руководства Дирекции парков и сооружений, пользуется большой популярностью среди горожан. Туда специально приезжают не только жители Железнодорожного района, но и из других микрорайонов.

Неравнодушные улан-удэнцы попросили депутата Народного Хурала Максима Бувалина обратить внимание на ряд проблем. Так, больше года отсутствует освещение около площадки со стороны отеля «HUNNU». Неудобно расположен водопровод, кран с подачей воды вообще один на весь парк. Необходимо по возможности подвести кран с водой к территории площадки.

Кроме того, требуется выравнивание поверхности и внешнее озеленение по периметру. Владельцы собак готовы помочь с озеленением территории. Также нужен надежный запор на входную калитку: сейчас ее с легкостью открывают крупные породы собак. Необходимо устранить отверстия в ограждении и установить тренировочные снаряды для животных.

«Всё принял в работу, на днях должны посчитать смету и будем работать над поиском источников финансирования. Уже есть варианты – устранить недочеты за счет средств Дирекции и изыскать из депутатского фонда. Вопрос площадок для выгула собак достаточно острый. Поэтому существующие площадки необходимо содержать в хорошем состоянии», - прокомментировал Бувалин.

парк Орешкова выгул собак площадка

